Quasi: trailer della parodia di Quasimodo realizzata da Searchlight Pictures

Arriverà ad aprile su Hulu (e in seguito su Disney+) Quasi, folle parodia del personaggio ideato da Victor Hugo per Notre Dame de Paris.

Rosaline sembra aver fatto scuola, e Hulu sembra aver preso gusto per le parodie dei classici: dopo Romeo e Giulietta, questa volta tocca a Notre Dame de Paris avere uno spoof esagerato e caricaturale, dal titolo Quasi. In realtà le due produzioni hanno poco o niente in comune, e mentre la prima era una commedia romantica molto sopra le righe, Quasi si presenta con un umorismo decisamente più terra-terra e irriverente, riprendendo dall’originale di Victor Hugo solo le basi per il suo personaggio, almeno a giudicare dal trailer appena rilasciato. Quasi racconta la storia di uno sfortunato gobbo in cerca d’amore, ma che invece si ritrova nel mezzo di una violenta faida tra il Papa e il Re di Francia, in cui ognuno di loro chiede a Quasi di uccidere l’altro.

A realizzare la pellicola troviamo il team dietro al franchise parodistico di Super Troopers, con nel cast Steve Lemme, Kevin Heffernan, Adrianne Palicki, Jay Chandrasekhar e Erik Stolhanske. Il film, diretto da Kevin Heffernan e scritto dallo stesso Heffernan insieme a Steve Lemme, Jay Chandrasekhar, Paul Soter e Erik Stolhanske – che ne sono anche i produttori esecutivi – arriverà su Hulu il 20 aprile, mentre possiamo immaginare che negli altri paesi arriverà su Star e Disney+, a tempo debito.

