Rosaline, la recensione: essere o non essere… innamorati?

Iniziamo la recensione di Rosaline dicendo la commedia romantica uscita su Disney Plus, con Kaitlyn Dever (Booksmart, Dopesick), è una svolta fresca e comica sulla classica storia d’amore di Shakespeare Romeo e Giulietta, raccontata dal punto di vista della cugina di Giulietta, Rosaline (Dever), che è anche il recente (ex-) interesse amoroso di Romeo.

Con il cuore spezzato quando Romeo (Kyle Allen) incontra Juliet (Isabela Merced) e inizia a inseguirla, Rosaline progetta di sventare la famosa storia d’amore e riconquistare il suo ragazzo.

Questo film è diretto da Karen Maine, il film è interpretato anche da Sean Teale (Skins), con Minnie Driver (Speechless) e Bradley Whitford (The Handmaid’s Tale). La sceneggiatura è di Scott Neustadter e Michael H. Weber (500 giorni d’estate), tratta dal romanzo Quando eri mio di Rebecca Serle. I produttori sono Shawn Levy, Dan Cohen e Dan Levine, con Kaitlyn Dever, Scott Neustadter, Michael H. Weber ed Emily Morris come produttori esecutivi.

Rosaline è una svolta moderna intelligente su un’iconica storia di Shakespeare. Il film è una commedia romantica unica e divertente che rende la storia di Romeo e Giulietta molto più leggera.

Kaitlyn Dever è assolutamente esilarante mentre illumina i riflettori nei panni della giovane donna affascinante e sarcastica che originariamente ha catturato il cuore di Romeo prima di Giulietta.

Rosaline è divertente, drammatica e ha un suo stile che utilizza il linguaggio e le personalità del 21° secolo mentre prende in prestito elementi dalla storia romanzata. Il film ha un buon cast con una colonna sonora e immagini di prim’ordine. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Non è facile essere l’ex

Continuiamo la recensione di Rosaline dicendo che ispirato dalla moderna rivisitazione del romanzo di Rebecca Serle del 2013, Rosaline si svolge a Verona, in Italia, durante il XIV secolo. La scena di apertura rivela che Romeo (Kyle Allen) e Rosaline (Dever) sono già innamorati quando la sera arriva al balcone del secondo piano della sua camera da letto.

La storia d’amore tra i due personaggi deve essere tenuta segreta poiché Romeo è un Montecchi e Rosaline è una Capuleti. Romeo assicura a Rosaline che troverà un modo per far funzionare le cose tra le due famiglie in modo che possano trascorrere il resto della loro vita insieme

La mattina dopo la balia di Rosaline (Minnie Driver) entra nella camera da letto mentre Rosaline si sveglia dopo aver trascorso una “notte brava”. La balia è già a conoscenza della storia d’amore segreta tra Romeo e Rosaline e la avverte che deve stare più attenta a trascorrere del tempo con Romeo.

Il padre di Rosaline (Bradley Whitford) ha lavorato per trovare l’uomo giusto per Rosaline mentre cerca di pianificare un matrimonio combinato per lei. Rosaline cerca di convincere suo padre che non vuole sposarsi e allo stesso tempo non rivela il suo amore per Romeo. Rosaline è profondamente innamorata di Romeo e non vuole passare il resto della sua vita con un altro uomo.

Rosaline e Paris (Spencer Rayshon Stevenson) arrivano nel cortile dove è presente anche Romeo mentre si confonde tra le persone. Romeo e Rosaline hanno un momento in cui possono toccarsi le mani fino a quando il cugino di Rosaline, Tybalt (Alistair Toovey), vede Romeo e minaccia di combatterlo. Romeo e il suo amico Mercuzio (H. Hunter Hall) hanno un breve combattimento con la spada con Tebaldo e la sua banda poco prima che Rosaline intervenga e li fermi. Rosaline poi rivela a Paris che Romeo è segretamente il suo ragazzo.

Di ritorno al balcone di Rosaline più tardi quella notte, Romeo le presenta una collana in cui ha inciso i loro nomi. Rosaline poi chiede a Romeo di partecipare a un ballo in maschera dei Capuleti, in modo che possano ballare in pubblico insieme nascondendo la loro identità sotto le loro maschere. La mattina dopo il padre di Rosaline invita inopportunamente Dario Penza (Sean Tale) a trascorrere del tempo con lei nella speranza che il suo piano per un matrimonio combinato si realizzi. Entrambi rivelano di non essere d’accordo sul matrimonio combinato tra loro, ma devono farlo per compiacere le loro famiglie. Mentre Rosaline è bloccata su una barchetta con Dario, Romeo arriva al ballo in maschera.

Mentre Romeo cerca Rosaline durante l’intero ballo in maschera, incontra accidentalmente Juliet (Isabela Merced). E è “amore a prima vista” tra i due personaggi, Rosaline arriva troppo tardi e il ballo in maschera è già terminato. Rosaline decide di scrivere una lettera a Romeo per spiegarsi di non essere stata presente al ballo e attende la sua risposta da parte di Steve il Corriere (Nico Hiraga). Passa del tempo quando Rosaline inizia a preoccuparsi che Romeo possa essere sconvolto dal momento che non risponde alle sue lettere. Paris informa Rosaline che Romeo è in zona e si aspetta che arrivi al suo balcone.

Considerazioni finali

Arriviamo alla conclusione della recensione di Rosaline dicendo che tuttavia, Rosaline osserva Romeo prendere un percorso insolito lontano dal suo balcone e decide di seguirlo. Mentre Rosaline continua a seguire Romeo, finiscono per arrivare al balcone di Giulietta dove lei li guarda segretamente mentre hanno un momento intimo.

Il giorno dopo Rosaline è sdraiata a letto ed è incoraggiata dalla sua balia ad alzarsi dal letto e ad iniziare la giornata. Rosaline si dirige al piano di sotto dove saluta suo zio Lord Capuleti (Christopher McDonald), zia Lady Capuleti (Mercedes Colon) e Tebaldo. Lady Capuleti rivela che la loro figlia è appena tornata a casa dopo essere stata via per la scuola, e scopriamo che è Juliet.

La riunione è imbarazzante come previsto poiché Rosaline è consapevole che Romeo e Giulietta sono ora insieme mentre Juliet non ha idea che Rosaline fosse precedentemente innamorata di lui. Rosaline escogita un piano per rompere la coppia appena innamorata convincendo Juliet che Romeo non è la persona che lei pensa che sia.

Dato che tutto sembra andare secondo i piani, Juliet scopre le vere intenzioni di Rosaline e fugge dalla sua casa per stare con Romeo. Rendendosi conto che è scappata, Rosaline e Dario decidono di andare insieme nella foresta oscura e cercare Juliet. Dopo un tentativo fallito di localizzarla, Rosaline torna a casa dove si rende conto che probabilmente è meglio che Romeo e Giulietta stiano insieme.

Il giorno successivo nel cortile, Tebaldo viene ucciso da Romeo poiché afferma che si trattava di autodifesa. Lord Montague e Lord Capuleti annunciano che ora sono in guerra. Rosaline e Dario si uniscono per sviluppare un piano per Romeo e Giulietta per fuggire da Verona in barca. Alla fine, Romeo e Giulietta fingono entrambi la loro morte in modo che Rosaline e Dario li portino di nascosto al molo delle barche. A causa della morte dei loro figli, Lord Montague e Lord Capuleti decidono di porre fine alla loro guerra una volta per tutte, mentre Romeo e Giulietta salpano verso la loro nuova casa a Cipro.

Sebbene Rosaline non sia tecnicamente in Romeo e Giulietta, il suo nome è menzionato più di una volta nell’iconica tragedia.

Il nome di Rosaline è in realtà menzionato 10 volte nell’opera di Shakespeare e ha avuto un impatto anche su Romeo poco prima di posare gli occhi su Giulietta per la prima volta.

Mentre alcuni potrebbero essere contrari alla svolta moderna e al tocco extra della classica storia d’amore, il film stesso lo rende più accessibile al pubblico di oggi.

Dever mette in scena una performance impressionante nel regno della commedia, mentre Rosaline mette i personaggi di Shakespeare più dimenticati in primo piano e al centro.

La trama si adatta perfettamente a Rosaline nella storia, pur implementando i momenti classici del racconto originale.