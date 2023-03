OPPO Find X6 ufficiale: è il nuovo re dei camera phone? Il sensore da 1 pollice promette meraviglie

Come abbiamo anticipato ieri, questa mattina OPPO ha presentato la sua attesa linea di smartphone flagship Find X6. Due telefoni: OPPO Find X6 e Find X6 Pro, entrambi dotati di caratteristiche notevoli e di un design decisamente peculiare. I due smartphone per il momento saranno disponibili esclusivamente in Cina, mentre non sappiamo se e quando saranno disponibili anche in Europa.

Anche con questa generazione, OPPO ha puntato moltissimo sul comparto fotografico. Non solo per la presenza, ancora una volta, di un chip interamente dedicato al potenziamento della resa fotografica, il MariSilicon X, ma anche perché i due telefoni sono equipaggiati con un nuovo sensore da ben 1 pollice (dunque, in grado di catturare più luce e restituire immagini ancora più dettagliate).

Sul top di gamma troviamo una tripla fotocamera posteriore con MX989 da 1 pollice di Sony da 50MP, affiancato da ultrawide e periscopica, sempre da 50MP. «Hanno il sensore più grande mai visto su una qualsiasi fotocamera grandangolare per smartphone», dice OPPO.

OPPO ha rinnovato la collaborazione con Hasselblad, che coinvolge anche gli smartphone del brand OnePlus. La modalità ritratto è stata calibrata per emulare la resa degli obiettivi XCD30 ed XCD80 del celebre produttore di fotocamere premium.

Troviamo un OLED da 6,82 pollici con refresh rate a 120Hz e una luminosità notevole, da ben 2500 nits di picco. Il cuore pulsante dei due telefoni è il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che troviamo su pressoché ogni smartphone top di gamma Android. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 100W (wireless a 50W). In Cina, il Find X6 Pro viene proposto ad un prezzo di partenza di circa 870 dollari.