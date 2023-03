Ni no Kuni 2: Il Destino di un Regno – Prince’s Edition da oggi per Xbox e Xbox Game Pass

Bandai Namco Europe è stata di parola e da oggi Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno – Prince’s Edition è disponibile su Xbox Game Pass per Xbox One, Xbox Series X|S e Windows PC, a cinque anni dal suo debutto originale. Ecco il nuovo trailer rilasciato per l’occasione.

Sviluppato da LEVEL-5, il gioco vede la collaborazione tra due leggende dello Studio Ghibli: il character designer Yoshiyuki Momose e il compositore di fama mondiale Joe Hisaishi. Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno – Prince’s Edition racconta la storia del giovane Evan Pettwhisker, il cui trono promesso di Ding Dong Dell è andato perso in un colpo di stato. L’intraprendente Evan e i suoi amici partono così per un lungo viaggio, al fine di fondare un nuovo regno.

I giocatori saranno in grado di scoprire non solo la storia di Evan, ma anche di giocare i due DLC inclusi nella Prince’s Edition: The Lair of the Lost Lord e Il Leggendario Libro del Mago. Entrambi i DLC contengono nuove missioni, così come nuovi oggetti, equipaggiamenti e un dungeon speciale ognuno: Labirinto e Colosseo Pandora.

Il gioco, precedentemente disponibile per PlayStation 4 e Nintendo Switch, è caratterizzato da una grafica in stile anime molto riconoscibile, grazie al suo chara design e alle texture, che rendono il tutto molto simile a un film dello Studio Ghibli. In più, il titolo implementa una natura di JRPG con elementi GdR sia di stampo moderno che “tradizionali”, con miriadi di location da esplorare, centinaia di creature da affrontare e numerose quest e segreti da scoprire durante tutto il viaggio. Il sistema di combattimento è in tempo reale e permette anche di comandare i “Cioffi”, piccoli spiritelli nati dagli elementi naturali, come fuoco e vento.

Vi ricordiamo che l’anno scorso è uscita, similmente, la Remaster del primo gioco della serie, Ni No Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea.

