Maersk inaugura il primo volo Europa-Cina per il trasporto merci

Il primo volo aereo di Maersk Air Cargo tra l’Europa e la Cina è partito il 20 marzo 2023 dall’aeroporto di Billund in Danimarca ed è arrivato a Hangzhou. La compagnia ha scelto di avviare questo collegamento per soddisfare la crescente domanda dei clienti e stabilirà il proprio hub per le spedizioni merci presso lo scalo danese.

Il servizio sarà fornito tre volte alla settimana direttamente da Maersk Air Cargo, utilizzando tre Boeing 767-300F convertiti. L’aeroporto di Billund è il secondo in importanza in Danimarca ed è dotato di un magazzino di 4.000 metri quadrati per le importazioni e 13.000 metri quadrati per le esportazioni. In più, dispone di aree separate per la gestione di prodotti a temperatura controllata e pericolosi. L‘obiettivo di Maersk è di sviluppare il corridoio aereo Billund-Asia Pacifico per servire le economie scandinave e del Nord Europa.

Il nuovo servizio di Maersk Air Cargo si unisce ad un network che si sta espandendo rapidamente. Recentemente, la compagnia ha inaugurato un nuovo collegamento tra lo scalo di Greenville-Spartanburg in Carolina del Sud e Incheon in Corea del Sud, gestito dalla compagnia americana Amerijet International. Oltretutto, Maersk ha avviato un nuovo hub per la logistica a Chicago negli Stati Uniti, con l’obiettivo di servire la clientela che utilizza gli scali di Chicago O’Hare International e Chicago Rockford International.

Secondo il sito web di Maersk Air Cargo, attualmente il vettore offre collegamenti tra Francoforte e l’aeroporto di Greenville-Spartanburg International, così come tra Francoforte e Chicago e Città del Messico. Da Francoforte, Maersk Air Cargo opera anche voli verso Johannesburg, mentre Hangzhou è collegata a Chicago. Infine, la rete di voli include anche collegamenti da Shenyang Taoxian verso lo stesso aeroporto statunitense di Greenville-Spartanburg International.