La Sirenetta: il trailer è il più visto tra i classici live-action Disney dopo Il Re Leone

La Sirenetta è già un successo, almeno per quanto riguarda la distribuzione del trailer, considerando che i numeri del filmato sono di quelli da ricordare: si tratta del trailer più visto per un film classico live-action Disney dopo il Re Leone del 2019.

Complessivamente La Sirenetta ha ottenuto 108 milioni di visualizzazioni complessive nelle prime 24 ore, mentre il Re Leone ne aveva ottenute 130 milioni. E poi Aladdin ne aveva ottenuti 106,5 milioni. Per quanto riguarda gli incassi dei classici live-action Disney i primi tre sono Il Re Leone (che ha guadagnato 1,6 miliardi), La Bella e la Bestia (1,2 miliardi) e Aladdin (1,054 miliardi). La Sirenetta, secondo le previsioni, potrebbe agevolmente superare il miliardo d’incassi.

Il film ha come protagonista Halle Bailey (Grown-ish) che guida un cast con Javier Bardem (Non è un Paese per vecchi) che farà il padre di Ariel, Daveed Diggs (Hamilton) farà la voce di Sebastian, Jacob Tremblay (Luca) farà la voce di Flounder, Awkwafina (Shang-Chi) presterà la propria voce per Scuttle, Jonah Hauer-King (Little Women) farà il principe Eric, e Melissa McCarthy (Bridesmaids) interpreterà la cattiva Ursula.