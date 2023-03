La relazione tra cellule immunitarie dell’intestino e la depressione

Un gruppo di ricercatori della Johns Hopkins Medicine ha identificato un tipo specifico di cellula immunitaria nell’intestino che ha un impatto sul microbioma intestinale, che a sua volta può influenzare le funzioni cerebrali legate a disturbi indotti dallo stress, come la depressione. Puntare sui cambiamenti mediati da queste cellule immunitarie nell’intestino, con farmaci o altre terapie, potrebbe potenzialmente portare a nuovi modi di trattare i disturbi depressivi. I ricercatori hanno individuato il ruolo finora trascurato delle cellule T gamma delta intestinali (cellule T γδ) nel modificare le risposte allo stress psicologico e l’importanza di un recettore proteico noto come dectina-1, che si trova sulla superficie delle cellule immunitarie, come potenziale bersaglio terapeutico per il trattamento dei comportamenti indotti dallo stress. I ricercatori ritengono che la dectina-1 possa essere coinvolta nell’alterazione del microbioma e delle risposte immuno-infiammatorie nel colon dei topi, suggerendo che potrebbe essere coinvolta nelle risposte allo stress attraverso le cellule T γδ del sistema immunitario intestinale.

La prova del 9 con la Sconfitta sociale cronica

Sulla base di studi precedenti che suggeriscono che le risposte immunitarie infiammatorie nell’intestino sono collegate alla depressione, i ricercatori hanno progettato esperimenti per comprendere i comportamenti indotti dallo stress prodotti da uno squilibrio nel microbiota intestinale – tipi di microrganismi che si trovano in un ambiente specifico, come batteri, funghi e virus. Il team ha esaminato gli effetti dello stress da sconfitta sociale cronica (CSDS) sul microbiota intestinale dei topi. Il CSDS è un test standard nei roditori per studiare i disturbi indotti dallo stress, come la depressione. In una serie di esperimenti, i ricercatori hanno simulato potenziali ambienti che inducono stress e che potrebbero imitare risposte simili negli esseri umani. Dopo ogni esposizione, i topi sono stati valutati e classificati come resistenti allo stress (lo stress non ha ridotto le interazioni sociali) o sensibili allo stress (lo stress ha aumentato l’evitamento sociale). Sono stati quindi raccolti campioni fecali e sottoposti ad analisi genetica per identificare la diversità dei batteri nel microbiota intestinale degli animali. L’analisi ha mostrato che gli organismi intestinali erano meno diversificati nei topi sensibili allo stress rispetto a quelli resistenti allo stress. In particolare, la presenza di Lactobacillus johnsonii (L. johnsonii) – un tipo di batterio probiotico o “buono” – era inferiore nei topi sensibili allo stress rispetto a quelli resistenti allo stress.

“Abbiamo scoperto che lo stress aumenta le cellule T γδ, che a loro volta aumentano l’evitamento sociale”, spiega Xiaolei Zhu, professore assistente di psichiatria e scienze comportamentali presso la Johns Hopkins University School of Medicine e autore principale dello studio. “Tuttavia, quando ai topi stressati è stato somministrato L. johnsonii, l’evitamento sociale è diminuito e le cellule T γδ sono tornate a livelli normali, suggerendo che il comportamento di evitamento sociale indotto dalla CSDS può essere il risultato di livelli più bassi di batteri e di cambiamenti nelle cellule T γδ”.

Alla ricerca di potenziali approcci naturali per prevenire la depressione radicata nell’intestino, i ricercatori hanno esplorato come i cambiamenti nella dectina-1, in risposta all’innalzamento delle cellule T γδ, indotto dal CSDS rispondessero al pachymaran, un composto estratto da funghi selvatici. Il pachymaran è usato come agente antinfiammatorio naturale e per il trattamento della depressione nella medicina orientale. In questo esperimento, ai topi è stata somministrata una dose di pachymaran, che in studi precedenti aveva dimostrato di influire sul comportamento depressivo dei topi.

I risultati dello studio evidenziano l’importanza del sistema immunitario intestinale nella modulazione delle funzioni cerebrali legate ai disturbi indotti dallo stress, come la depressione. Inoltre, suggeriscono che i cambiamenti nel microbioma intestinale e nelle risposte immuno-infiammatorie potrebbero potenzialmente portare a nuovi modi di trattare la depressione. Puntare sulla dectina-1 con farmaci o altre terapie potrebbe essere un potenziale approccio per prevenire o trattare la depressione e i disturbi correlati.