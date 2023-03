Gears of War: Jon Spaihts sceneggerà il film Netflix

Per il progetto su Gears of War di Netflix è stato trovato lo sceneggiatore che si occuperà dell’adattamento: stiamo parlando di Jon Spaihts, figura che a già lavorato a titoli importanti come Dune (sia la prima che la seconda parte) e Doctor Strange.

Lo stesso Jon Spaihts ha dichiarato a Variety:

Gears of War è uno die più grandi titoli videoludici relativi all’action, fatto di personaggi ben definiti, di un bellissimo universo visivo, e che fa molta leva sull’importanza del lavoro di squadra. Un progetto del genere aveva bisogno di una trasposizione cinematografica, e sono contento di farne parte.

The Coalition, che curerà l’adattamento, ha aggiunto:

Jon è un narratore magistrale, capace di creare universi fantascientifici epici, e adora Gears of War. Non potevamo perciò avere un partner migliore.

La piattaforma streaming Netflix curerà con Gears of War sia lo sviluppo del film live-action che una serie animata adulta. L’annuncio è stato fatto lo scorso anno, a 16 anni dall’anniversario di Gears of War, che venne lanciato nel 2006 come titolo per Xbox 360.