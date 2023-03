City Airlines: il nuovo volo regionale ad alta quota di Lufthansa

La nuova compagnia aerea regionale, denominata City Airlines, è stata recentemente lanciata da Lufthansa. L’obiettivo della compagnia è quello di combinare la rinomata “qualità di Lufthansa” con l’esperienza di un’altra società del gruppo tedesco, Lufthansa CityLine. Anche se le rotte non sono ancora state ufficialmente comunicate, è probabile che City Airlines si concentri sui mercati secondari europei per consolidare la presenza del Gruppo Lufthansa in Europa.

Si prevede che la compagnia offrirà voli a breve e medio raggio utilizzando una flotta Airbus, come ad esempio l’A319 o l’A320. City Airlines sarà lanciata nel corso del 2023 e avrà come base l’hub secondario di Lufthansa a Monaco di Baviera. In realtà, il progetto di creazione della nuova compagnia aerea, denominato “CityLine 2.0“, risale all’estate del 2022 ma è stato mantenuto segreto a causa dei problemi sindacali che hanno recentemente interessato Lufthansa, generando scioperi e tensioni tra il management e i sindacati. Dopo le trattative, è stato raggiunto un accordo sulle retribuzioni e un periodo di pace sindacale fino al 30 giugno 2023.

Durante questo periodo, il Gruppo Lufthansa avrebbe dovuto evitare di prendere decisioni strategiche, ma il progetto di City Airlines è stato successivamente ripreso e portato avanti. L’assunzione del personale di bordo per City Airlines non inizierà probabilmente prima della fine dell’anno, mentre al momento è disponibile un sito web che, però, non fornisce molti dettagli. Nei prossimi mesi, saranno interessanti gli sviluppi riguardanti l’integrazione della nuova compagnia all’interno del Gruppo Lufthansa.