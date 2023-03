The Flash: Tom Cruise ha visto il film e l’ha adorato

Tom Cruise dopo aver visto The Flash avrebbe dichiarato che rappresenta "tutto ciò che oggi si potrebbe chiedere ad un film".

The Flash ha ricevuto il parere positivo di molte persone interne alla Warner Bros. Discovery, ma anche un personaggio d’eccezione ha avuto possibilità di vedere il film e di apprezzarlo: stiamo parlando di Tom Cruise, a cui sarebbe stato permesso di vedere il lungometraggio nella sua casa di Beverly Hills. Sembra che Tom Cruise abbia dichiarato che The Flash rappresenta “tutto ciò che oggi si potrebbe chiedere ad un film”.

A quanto pare lo scorso febbraio il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav ha avuto un incontro con Tom Cruise, ed elogiando in maniera particolare The Flash ha suscitato la curiosità dell’interprete, che ha chiesto di poter vedere il film. Dopo che gliene è stata inviata una copia, Tom Cruise ha così apprezzato il nuovo lungometraggio DC, tanto da aver contattato il regista Andy Muschietti.

In The Flash avremo Ezra Miller come protagonista, ed al suo fianco ci saranno il Batman di Michael Keaton, il Generale Zod di Michael Shannon, il Bruce Wayne di Ben Affleck. E ci saranno anche Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Maribel Verdú che farà Nora Allen, e Ron Livingston che interpreterà il padre di Barry.