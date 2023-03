Dopo il grande successo della prima stagione di Shadow and Bone Netflix non poteva non rinnovare la serie per un’altra stagione. Così, dal 16 marzo, è disponibile su Netflix l’attesissima seconda stagione di Tenebre ed Ossa. Vi abbiamo già comunicato i nostri pareri approfonditi sulla serie, ma vi ribadiamo che in generale il parere è positivo. Nonostante le profonde e grandi differenze rispetto ai romanzi, Shadow and Bone 2 riesce a sorprendere, incuriosire e stupire persino il lettore più affezionato ai testi di Leigh Bardugo. Intrattiene, questo è innegabile, ma potrebbe anche profondamente deludere. Dato che sono passati circa due anni dal debutto della prima stagione di Tenebre ed Ossa, un ottimo ripassino potrebbe risultare congeniale per gustarsi al meglio i nuovi capitoli della serie. Ecco, quindi, tutto quello che dovete sapere prima di vedere Tenebre ed Ossa 2, la serie Netflix tratta dall’amato Grishaverse di Leigh Bardugo.

Tenebre ed Ossa, dove eravamo rimasti?

Come vi accennavo in apertura, essendo passati quasi due anni esatti dal debutto della prima stagione è perfettamente normale che in molti non ricordino più dove la serie si era conclusa o tanto meno le storyline secondarie. Per questo a sopperire ai vari buchi nella vostra memoria e a colmare tutte le lacune, ci siamo noi.

Nella prima stagione della serie Netflix lo show ci ha presentato a dovere l’universo di Leigh Bardugo, conosciuto nel mondo dei lettori come Grishaverse. Tenebre ed Ossa, con calma e con le giuste presentazioni, ci ha introdotto tutti i personaggi della storia. Ravka è l’ambientazione protagonista della serie, una città frutto della mente creativa di Leigh Bardugo che simula ed emula a più riprese la Russia zarista. A rendere complicate ed economicamente difficili le condizioni di Ravka è presente la Faglia, un muro d’ombra ricco di mostri che divide la nazione in due. Durante una missione che prevedeva l’attraversamento della faglia, la cartografa Alina Starkov si scopre essere l’Evocaluce tanto attesa dai Grisha. Solo una potentissima Grisha che è in grado di evocare la luce è destinata a distruggere la faglia. Su Alina, quindi, si riversano le attenzioni del Generale Kirigan, il capo dei Grisha. Il personaggio interpretato da Ben Barnes la addestra personalmente e se ne innamora. In realtà i sentimenti sono reciproci, peccato che Alexander non sia chi dice di essere ed infatti si rivela il mostro che tutti temono.

La storia di Alina è inframmezzata con le vicende dei Corvi, un gruppo di criminali, ladri e personaggi grigi. I Corvi vengono arruolati con il compito di catturare Alina, la preziosa risorsa di cui necessita un potente mercante di Ketterdam. Ma dove eravamo rimasti di preciso e quali personaggi non possiamo tralasciare?

Senza dubbio dovete ricordarvi di Mal, intimo amico di Alina e militare del primo esercito. Mal, dopo essere stato trattenuto lontano da Alina, ha un’importante missione da portate a termine: scovare un particolare cervo in grado di amplificare i poteri dei Grisha. Il cervo è destinato ad Alina, in teoria. Alina ha visto spesso l’animale in sogno e lo ha disegnato, peccato che sia proprio l’Oscuro a sottrarle i bozzetti e ad affidarli ad un suo tracciatore di fiducia. Fortunatamente è Mal a scovare i disegni e ad associarli ad Alina: il ragazzo comprende al volo che solo trovando il cervo riuscirà a rivederla e sa che è l’unico a poterlo individuare. Kirigan assegna così la missione a Mal: egli lo trova ma Alina oramai ha scoperto l’oscura verità che il Generale le celava. Così allora i due amici fuggono insieme alla volta del cervo, lo trovano ma l’Oscuro è dieci passi più avanti di loro e fa proprio il cervo, collegandolo al tempo stesso ai poteri di Alina grazie all’aiuto di un tempratore. Purtroppo, l’obiettivo del generale non è distruggere la Faglia, durante un viaggio in nave verso Novokribisk Alina, Mal e i Corvi scoprono che l’Oscuro vuole espandere la Faglia, e ci riesce. Fortunatamente Alina comprende che il cervo l’ha scelta e riesce a liberarsi dal controllo del Generale Kirigan. In quel preciso momento, Mal sfrutta l’occasione per affrontare Kirigan e lanciarlo fuori dalla barca. Il personaggio di Ben Barnes resta nella Faglia, in balia dei Volkra, mentre gli altri riescono a lasciarsi quell’oscuritа alle spalle.

La loro nuova meta ora è Ketterdam, la patria dei Corvi. Alina e Mal sono diretti oltre per trovare il nuovo amplificatore ma restano convinti che l’Oscuro sia morto. Kaz e gli altri Corvi non hanno ottenuto il bottino che speravano, Alina è una Santa e non può finire in mani sbagliate. Kaz ha già in mente un nuovo piano ma per portarlo a termine ha bisogno di una Spaccacuore, il collegamento è immediato, ovvero Nina, che è a sua volta presente nella barca.

La storia di Nina e Matthias

Non possiamo assolutamente dimenticare la storia di Nina e Matthias. Danielle Galligan e Calahan Skogman in Shadow and Bone 2 sono stati promossi a membri del cast fisso, nella prima stagione erano anche contrattualmente considerati personaggi secondari. Questo però non significa che avranno tanto spazio nella nuova stagione dello show. Infatti, Matthias resta un personaggio davvero molto marginale.

Tornando a Tenebre e Ossa 1, ad aiutare Kaz e i Corvi ad entrare nel piccolo palazzo e rapire Alina doveva esserci una Spaccacuore, Nina Zenic per la precisione. Purtroppo, prima dell’incontro che avrebbe sancito l’unione di Nina con i Corvi, la ragazza viene rapita dai Druskelle, dei veri e propri cacciatori di streghe di Fjerda. Nina incontra per la prima volta Matthias in circostanze decisamente poco romantiche. Matthias è il suo carceriere: i due inizialmente non si sopportano, si disprezzano e odiano a vicenda. Il tutto è dovuto ai pregiudizi e alle malelingue che i loro due popoli di appartenenza hanno diffuso nel tempo.

Durante il viaggio, una tempesta affonda la nave e i due possono contare solo l’uno sull’altra per poter sopravvivere. Riescono così ad approdare sulla terra ferma, restano assieme durante i giorni di freddo alla ricerca di un rifugio e tra i due scatta qualcosa. Si conoscono, si avvicinano e nulla sarà più come prima. Trovano rifugio presso la locanda di Arkesk ma Nina viene riconosciuta ed intercettata da Fedyor, un fedele servitore Grisha del generale Kirigan, inviato proprio da lui sul luogo allo scopo di ritrovare Nina, una preziosa spia di Ravka, e riportarla a casa. Nina è perfettamente consapevole che per Matthias la vita sarebbe finita se fosse caduto nelle mani dei Grisha, così sceglie di accusarlo di schiavismo affinché venga arrestato e subisca un equo processo.

A questo punto della storia arrivano Nina e Matthias nella seconda stagione di Shadow and Bone 2. La prima stagione ha adattato i loro ricordi contenuti nel primo volume di Six of Crows, la seconda, invece, percorrerà il presente di Six of Crows ma limitandosi agli eventi che precedono la scarcerazione di Matthias.

Il cast di Shadow and Bone 2: tra nuove aggiunte e conferme

La nuova stagione di Shadow and Bone riparte con le conferme della stagione precedente. Cast che vince non si cambia, e quello della prima stagione della serie Netflix Tenebre ed Ossa torna al gran completo. Jessie Mei Li riprende il ruolo di Alina Starkov, Ben Barnes quello dell’intrigante generale Kirigan/ The Darkling, così come per i Corvi ritornano Freddy Carter nei panni di Kaz Brekker, Amita Suman nel ruolo di Inej Ghafa, Kit Young in quello di Jesper Fahey e Danielle Galligan nelle vesti di Nina Zenik. Ovviamente non manca Archie Renaux nel ruolo di Malyen “Mal” Oretsev e maggiore spazio avranno Zoë Wanamaker come Baghra, Luke Pasqualino nel ruolo di David Kostyk e Daisy Head nei panni della Plasmaforme Genya Safin. Confermata nei panni della bellissima Zoya è anche Sujaya Dasgupta.

Il cast di Shadow and Bone 2 si allarga. La trama della seconda stagione della serie Netflix prevede l’ingresso nello show di nuovi personaggi i cui volti saranno interpretati da attori che forse avete già notato. I nuovi membri del cast della nuova stagione di Shadow and Bone sono stati annunciati a metà gennaio 2022. Con una foto condivisa sui profili social di Netflix e poi su quelli della Bardugo, la piattaforma streaming ha rivelato i volti di 4 nuovi protagonisti della serie: Lewis Tan interpreterà Tolya Yul-Bataar, il Grisha Spaccacuore che assieme alla gemella Tamar farà parte della squadra di Nikolai; Anna Leong Brophy è invece Tamar Kir-Bataar, anch’essa Grisha Spaccacuore; Patrick Gibson (The O.A) interpreterà l’attesissimo principe di Ravka Nikolai Lantsov e Jack Wolfe sarà il dolcissimo Wylan Hendriks, un nuovo membro della sgangherata banda di Kaz Brakker.

Chi è Nikolai Lantsov?

L’assoluto protagonista della nuova stagione di Shadow and Bone è Nikolai Lantsov, il principe di Ravka. Ad interpretare uno dei più amati personaggi dell’universo di Shadow and Bone è Patrick Gibson, attore che abbiamo già visto in The O.A.

Patrick non presta il volto solo a Nikolai ma anche al suo alter ego Sturmhond, il corsaro intrepido che agisce per il bene di Ravka. Nikolai ha scelto di creare questo personaggio per sé stesso per poter operare dove a Nikolai sarebbe proibito: come corsaro può essere libero, spensierato e uguale a tutti gli altri. Purtroppo quando indossa le vesti del principe di Ravka le regole e l’etichetta lo imprigionano e sovrastano. Nei romanzi Nikolai quando indossa i panni del corsaro ha anche il volto leggermente diverso, grazie all’aiuto dei suoi fidati spaccacuore. Nello show Netflix la produzione ha scelto di non operare modifiche sul volto dell’attore, scelta comprensibile dato che l’effetto stupore sarà generato per altri motivi.

I romanzi che vengono adattati in Shadow and Bone 2

Poco prima del debutto della serie su Netflix Entertainment Weekly aveva rivelato che la seconda stagione di Shadow and Bone 2 non avrebbe adattato i romanzi della Bardugo che ci saremmo potuti attendere. La serie, infatti, conferma quando preannunciato: in Shadow and Bone 2 vengono trasposti per intero il secondo ed il terzo romanzo della trilogia Grisha di Leigh Bardugo iniziata con Six of Crows. La storia di Alina giunge quindi alla sua conclusione. In sole due stagioni Netflix sviluppa fino in fondo tutta la prima saga Grisha della Bardugo senza operare nemmeno troppi tagli. Le differenze con i romanzi ci sono, sono tante e forse anche troppe, ma serviranno a costruire la trama della quasi certa terza stagione.

I romanzi che trovano una corrispondenza nella serie non si esauriscono qui. Lo show Netflix sceglie di attingere a piene mani anche da altri due romanzi dell’autrice americana: Sei di Corvi e Il Regno Corrotto. La trama dei due romanzi non viene trasposta per quanto concerne i piani che la banda di Kaz Brakker organizza, ma “soltanto” per ciò che concerne lo sviluppo dei personaggi e la loro caratterizzazione, così come le loro interazioni. Alcune scene sono identiche a quelle dei romanzi, la prima avventura dei Corvi è una sorta di rivisitazione di ciò che la banda deve affrontare nel secondo libro della duologia.

Chi sono i Corvi e perché non sono 6?

Questa è una domanda che è stata sollevata più volte già nel corso della precedente stagione ed è dovuta al fatto che il romanzo che vede come protagonista i membri della banda guidata da Kaz si intitola “Sei di Corvi”. Dato il titolo esplicativo tutti possiamo dedurre che i protagonisti siano 6, peccato che sia nella prima che, vi confermo, anche nella seconda, la banda di ladri più famosa di Katterdam non si sia ancora davvero formata. Kaz, Inej e Jesper sono già nel pieno del loro lavoro d’impresa tutt’altro che legale, ma i restanti componenti non sono ancora stati arruolati. Nella prima stagione conosciamo Nina ma vive avventure separate rispetto ai Corvi, nella seconda stagione, invece, viene introdotto Wylan. In Shadow and Bone 2 la banda si forma in maniera più costruita ma manca ancora un componente: Matthias. Purtroppo, la banda non viene completata neanche in Shadow and Bone 2 dato che Matthias resta per tutto il tempo nel carcere di massima sicurezza di Katterdam. Non temete però: nella, speriamo prossima, terza stagione il gruppo si fermerà senza meno dato che ad essere adattato sarà il primo romanzo di Sei di Corvi.

