Sonic Frontiers: data d’uscita del primo DLC gratuito svelata da SEGA

Con un annuncio arrivato direttamente ai fan iscritti alla newsletter ufficiale, SEGA ha annunciato il primo dei tre DLC gratuiti previsti per Sonic Frontiers, svelando infine anche la data d’uscita. L’update “Sights, Sounds and Speed” sarà disponibile a partire dal 23 marzo 2023. Di seguito il testo della mail inviata agli iscritti alla newsletter che riporta l’annuncio:

Il primo dei tre aggiornamenti con contenuti gratuiti per Sonic Frontiers è in arrivo il 23 marzo.Con le nuove funzionalità e modalità aggiunte, è tempo di sperimentare la vista, i suoni e la velocità delle Starfall Islands.

Come potete notare, la mail non scende nei dettagli su quelli che saranno i contenuti del DLC. Si parla di nuove funzionalità e nuove modalità. Basandoci sul titolo del DLC, è molto probabile che il contenuto includerà la modalità fotografica (“Sight”), il Jukebox (“Sounds”) e le nuove sfide (“Speed”) annunciate da Sega lo scorso novembre quando presentò la roadmap dei contenuti post lancio per il gioco.

Intanto, vi ricordiamo che Sonic Frontiers è la nuova avventura del porcospino blu rilasciata a novembre dello scorso anno per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch e PC. Nella nostra recensione, abbiamo elogiato il lavoro svolto da SEGA, sottolineando che “Sonic Frontiers è un grande passo per il brand: arrivano novità che da tempo la gente chiedeva, anche se non troppo limate sotto il punto di vista tecnico. Il mondo aperto riesce ad emozionare più di quanto potrebbe sembrare da un trailer, e le fasi old style, seppur proposte con qualche twist interessante, riescono a spezzare il ritmo quanto basta. Interessante anche la trama del gioco, che propone degli spunti per nulla scontati.”