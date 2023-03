Russia, il governo vieta gli iPhone ai suoi funzionari: “li usano per spiarci, gettateli nella spazzatura”

A partire dal 1 aprile, tutti i funzionari coinvolti nel processo elettorale russo non potranno più usare iPhone o altri dispositivi prodotti da Apple.

Il governo della Russia ha vietato a tutti i suoi funzionari di usare gli smartphone prodotti dalla Apple. “Gli iPhone possono essere usati per spiarvi”, avrebbe comunicato il Cremlino. La misura straordinaria è stata presa in vista delle elezioni politiche del 2024.

A dare la notizia è Reuters, che cita come fonte il quotidiano Kommersant. L’ordine esecutivo impone ai funzionari che hanno un ruolo nel processo elettorale della Russia di non usare dispositivi della Apple a partire dal prossimo mese. Il governo suggerisce di utilizzare dispositivi con sistema operativo sviluppato in Russia.

A partire dal 1 aprile, tutti i funzionari coinvolti nel processo elettorale russo non potranno più usare iPhone o altri dispositivi prodotti da Apple.

Interpellati dalla stampa locale, i rappresentanti del governo russo hanno preferito non commentare l’indiscrezione. L’istruzione di vietare gli iPhone sarebbe stata data in occasione di un evento tenuto da Sergei Kiriyenko, falco dell’ala putiniana. “I vostri iPhone gettateli nella spazzatura o regalateli ai bambini”, avrebbe detto uno dei presenti alla riunione.

Chiaramente, le preoccupazioni nascono dal fatto che gli iPhone sono prodotti da un’azienda americana. Curiosamente, Apple ha sempre fatto del rispetto della privacy uno dei suoi cavalli di battaglia, anche a costo di schierarsi contro lo stesso governo americano e rifiutandosi di adempiere ad alcune richieste dell’FBI, come era successo nella celebre disputa sulla crittografia degli iPhone nata dopo la strage di San Berardino.