Oggi è l’ultimo giorno per cambiare autenticazione a due fattori su Twitter

Oggi è l'ultimo giorno per cambiare metodo di autenticazione, dato che da domani non sarà più disponibile l'autenticazione 2FA via SMS.

Se sei iscritto a Twitter, non hai un abbonamento a Blue e usi ancora l’autenticazione a due fattori basata su SMS, vale la pena di ricordare che oggi è l’ultimo giorno per cambiare metodo di autenticazione, dato che da domani non sarà più disponibile.

È uno dei cambiamenti più controversi introdotti dalla gestione Elon Musk. Il social network ha deciso di rendere l’autenticazione a due fattori via SMS un’esclusiva dell’abbonamento Twitter Blue. In sostanza, non sarà più possibile usarla se non si è un utente pagante.

Musk ha giustificato questa decisione sostenendo che Twitter pagasse ogni anno milioni di dollari in addebiti telefonici, necessari per mantenere il sistema di notifiche via SMS. Oggettivamente, tra tutti i metodi di autenticazione 2FA, quello via è indubbiamente il meno sicuro. Banalmente perché è fin troppo semplice clonare una SIM e intercettare i messaggi di uno specifico numero di telefono.

Per questo motivo, è sempre consigliabile usare sistemi di 2FA basati su altri strumenti. Ad esempio, quelli offerti da alcune app che generano randomicamente un codice ogni 60 o 120 secondi.

A partire da domani, Twitter disattiverà l’autenticazione a due fattori su tutti gli account non iscritti a Twitter Blu, l’abbonamento che ha un costo di 8 euro al mese ed offre una serie di benefit, tra cui la riduzione degli annunci pubblicitari.

Vi consigliamo di accedere alle impostazioni del social network e impostare un metodo di autenticazione a due fattori alternativo.