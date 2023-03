Offerte eBay: PlayStation 5 Standard standalone disponibile in sconto

Le offerte eBay ci propongono uno sconto per una PS5 Standard in versione standalone, senza bundle o gioco incluso. Vediamo la promozione.

Le offerte eBay ci permettono di mettere mano sulla PlayStation 5 Standard in versione standalone, senza alcun bundle o gioco incluso, a prezzo scontato. La console è ora disponibile al prezzo di 519,90€, ossia con uno sconto di più di 30 euro sul prezzo originale. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box qui sotto:

Il venditore è pskmegastore, con il 98,4% di feedback positivi. La spedizione è gratuita. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

La confezione include una PS5 in versione standard, ovvero con lettore ottico più un controller DualSense e i cavi per l’alimentazione e la connessione HDMI al televisore. Il pacchetto comprende anche Astro’s Playroom, una piacevole avventura platform che mette in luce le caratteristiche uniche del Dualsense.

