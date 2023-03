L’appuntamento: trailer del nuovo film di Teona Strugar Mitevska

Applaudito in selezione ufficiale alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, “L’appuntamento” segna il gradito ritorno della regista Teona Strugar Mitevska, dopo il successo di un film come Dio è donna e si chiama Petrunya: ecco il trailer ufficiale rilasciato oggi da Teodora Film, in vista del debutto nelle sale il prossimo 6 aprile.

Come sempre nel suo cinema, anche in questo caso Mitevska parte da un grande ritratto femminile ampio per riflettere sulla società, sui suoi pregiudizi e la sua violenza, ma anche sulla possibilità sempre viva dell’amore e della redenzione. La pellicola, sceneggiata insieme a Elma Tataragić, vede nel cast Jelena Kordić Kuret, Adnan Omerović, Labina Mitevska, Ana Kostovska, Ksenija Marinković, Izudin Bajrović e Irma Alimanović

Cosa ci definisce? La nostra etnia, la nostra religione, il nostro genere? Cosa ci divide o ci unisce? Questa è una storia sulla precarietà della vita, sugli incontri casuali che uniscono l’aggressore e la vittima, riportando in vita il passato doloroso; è una storia di connessioni impossibili, di amore e di assurdità. Il film inizia come un’escursione guidata dall’umorismo e si snoda attraverso un vortice di esperienze, mentre i personaggi sono alla ricerca di riconoscimento e di responsabilità per raggiungere la possibilità del perdono. Vedo questo film come una sinfonia di movimenti coreografici che rivelano strati di emozioni e lentamente portano lo spettatore a uno stato di vertigine. La location è cruciale: un hotel anni Ottanta, costruito in stile brutalista: un’eredità jugoslava. E poi c’è la città sofferente di Sarajevo, una testimonianza delle ferite aperte e dei dolori del passato.

afferma la regista.

Sinossi:

Asja è una donna single di quarant’anni, e per incontrare l’anima gemella si iscrive a un buffo evento di speed dating. Qui conosce Zoran, un uomo misterioso e di bell’aspetto con cui all’inizio sembra nascere una sintonia speciale. Ma Zoran non è lì per cercare l’amore: c’è un segreto nel suo passato che riguarda proprio Asja e che ha unito i loro destini…

