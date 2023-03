I droni che aiutano IKEA a gestire il suo inventario

L’azienda svedese IKEA ha recentemente introdotto un sistema di droni autonomi per tenere traccia dell’inventario e «migliorare il benessere dei dipendenti». Il progetto è stato sviluppato in collaborazione tra Ingka Group, la Supply Chain Development Team di Inter IKEA Group e Verity, un fornitore di sistemi di droni indoor.

I droni, al lavoro durante le ore non operative, hanno migliorato l’accuratezza degli inventari e la disponibilità dei prodotti sia online che nei negozi fisici. L’uso di questa soluzione ha permesso di creare un ambiente di lavoro più ergonomico per i dipendenti IKEA, che non devono più confermare manualmente la maggior parte dei processi.

“Il nostro obiettivo è investire in tecnologie in modo da poter supportare meglio la soddisfazione del cliente e diventare veri centri per la vendita omnicanale. L’introduzione di droni e altre tecnologie avanzate, come ad esempio i robot per il picking dei prodotti, rappresenta una vera vittoria per tutti. Migliora il benessere dei nostri dipendenti, riduce i costi operativi e ci consente di essere più accessibili e convenienti per i nostri clienti”, ha dichiarato Tolga Öncu, Head of Retail presso Ingka Group (IKEA).

Il primo drone è stato utilizzato da IKEA in Svizzera nel 2021, mentre ad oggi ci sono ben 100 droni operativi in 16 diverse località in Belgio, Croazia, Slovenia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Svizzera.

“Il progetto dei droni è un grande esempio di come abbiamo collaborato tra IKEA e con un partner esterno per sviluppare una soluzione di successo. L’innovazione e l’aggiunta di valore sono parte dell’heritage IKEA e continueremo a cercare nuove opportunità per migliorare l’esperienza del cliente”, ha dichiarato Peter Ac, Head of Innovations in Logistics & Fulfilment, Supply Chain Development, Inter IKEA Group.