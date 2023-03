Enotria: The Last Song, periodo di uscita svelato ufficialmente: demo in arrivo al Pax East

Enotria The Last Song, il souls-like italiano, ha ora un periodo di uscita ufficiale: la demo sarà inoltre disponibile al PAX East 2023. Ecco tutti i dettagli.

Project Galileo, il souls-like tutto italiano sviluppato da Jyamma Games, ha ora un periodo d’uscita ufficiale. Il gioco arriverà nel corso del 2024. Inoltre, la Alpha Unreal Engine 4 Demo sarà al PAX East 2023 dove i partecipanti avranno modo per la prima volta di scoprire le meccaniche di gioco e avere un primo assaggio di quest’affascinante avventura. Annunciato nel 2021 con il nome provvisorio di Project Galileo, il soulslike di Jyamma Games è tornato a mostrarsi recentemente con un trailer, ma il gameplay resta ancora avvolto nel mistero.

Enotria: The Last Song è un gioco incentrato sul folklore italiano che punta a catturare l’essenza dei soulslike. Non a caso il mondo di Enotria trae ispirazione proprio dai lussureggianti borghi italiani, caratterizzati da viste mozzafiato, luci calde e avvolgenti e da colori accesi.

Il gioco è ambientato in un mondo caduto in rovina. La maledizione del “canovaccio” ha preso piede nelle terre e le ha private dei suoi abitanti e di tutti i ruoli che gli stessi avevano. La nostra missione sarà cercare di far tornare il mondo alla gloria di un tempo, ci saranno molti nemici e molti disposti ad aiutarli, coloro che crearono il canovaccio nelle prime terre e coloro che sono asserviti ad essi, rappresenteranno gli ostacoli sul nostro cammino.

Enotria: The Last Song sarà disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC.