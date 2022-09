Enotria: The Last Song, trailer di gameplay del souls-like italiano dal TGS

Enotria: The Last Song, il souls-like tutto italiano conosciuto sino ad oggi come Project Galileo, è tornato a mostrarsi con un trailer di gameplay al TGS.

Project Galileo, il souls-like tutto italiano sviluppato da Jyamma Games, è tornato a mostrarsi durante il Tokyo Game Show 2022 con un trailer di gameplay, che trovate qui sotto. Per l’occasione è stato svelato che il nome ufficiale del gioco: è Enotria: The Last Song.

Enotria: The Last Song è un soulslike incentrato sull’Italia e sul suo folklore. La stessa Enotria trae ispirazione dai lussureggianti borghi italiani, caratterizzati da viste mozzafiato, da luci calde e avvolgenti e da colori accesi. Jyamma Games ha inoltre svelato alcuni dettagli sulla trama e l’ambientazione, che vi riportiamo qui sotto:

Enotria è ambientato in un omonimo continente, un mondo dove molte culture e paesi hanno prosperato in differenti modi – finchè tutto non è caduto in rovina. La maledizione del “canovaccio” ha preso piede nelle terre e le ha private dei suoi abitanti e di tutti i ruoli che gli stessi avevano, per farli diventare parte dello “spettacolo”, e questo vuol dire che il mondo è diventato niente di più che “guscio vuoto.

La tua missione sarà cercare di far tornare il mondo alla gloria di un tempo, ci saranno molti nemici e molti disposti ad aiutarli, coloro che crearono il canovaccio nelle prime terre e coloro che sono asserviti ad essi, rappresenteranno gli ostacoli sul tuo cammino. Sarà possibile riportare Enotria ai suoi antichi fasti? Il mondo riuscirà a tornare come prima?

Enotria: The Last Song è ancora privo di una data di uscita al momento. Il gioco sarà disponibile per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.