Doppio lancio in 4 ore: Starlink e SES raggiungono l’orbita

La corsa verso il 5G accelera grazie alla tecnologia di SpaceX e Northrop Grumman. Con oltre 4100 satelliti in orbita, SpaceX offre internet ovunque, e adesso, con il nuovo servizio Roam, la connessione diventa anche mobile. Utilizza il kit di connessione in viaggio grazie all’abbonamento RV, ora disponibile anche per chi si sposta. Dunque, con 85€ al mese, si potrà viaggiare oltre i confini di ogni paese poiché con Roam chiunque potrà farlo a soli 240€ al mese.

Un nuovo servizio è in arrivo: SpaceX sta lavorando per rendere possibile la comunicazione diretta con gli smartphone, ma per farlo servono satelliti di nuova generazione dotati di antenne apposite. Jonathan Hofeller, vicepresidente del reparto vendite di Starlink, ha confermato l’intenzione di iniziare i test entro la fine dell’anno. Ma non solo, SpaceX sta già costruendo ben 6 satelliti al giorno per garantire un servizio sempre più efficiente e veloce. E non dimentichiamo la nuova parabola in arrivo, più piccola e portatile, che renderà la connessione in mobilità ancora più facile e accessibile.

SpaceX ha completato due missioni utilizzando booster già volati, il B1071 con 8 missioni per gli Starlink e il B1069 con 6 missioni per i SES. Entrambi i booster sono atterrati con successo sulle rispettive chiatta nell’oceano. Da inizio anno, SpaceX ha completato 19 missioni, con una media di un lancio ogni 4,05 giorni. Se continuasse così, potrebbe raggiungere quota 100 lanci in un anno.