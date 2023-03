Diablo 4: nuovo trailer per l’Open Beta del 24 marzo

Il fine settimana appena trascorso ha visto numerosi fortunati avere la possibilità di provare in anteprima l’attesissimo Diablo 4 con la prima Beta pubblica, riservata alla stampa e a chi aveva preordinato il gioco. Dal 24 al 26 marzo, tuttavia, tutti avranno la possibilità di scoprire il nuovo titolo della mitica e “diabolica” saga Blizzard, con l’agognata Open Beta per PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Ecco dunque un nuovo trailer, appositamente pensato per questa evenienza e ricco di cutscene e gameplay inediti.

L’Open Beta rende disponibile un primo assaggio della Campagna di gioco, col prologo e l’intero Atto I. La prima zona, le Vette Frantumate, sarà a completa disposizione del giocatore, che potrà vagare per queste lande irregolari falciando orde di demoni. Durante i fine settimana di open beta e d’accesso anticipato, i personaggi saranno soggetti a un level cap settato al 25esimo livello, ma potranno continuare ad abbattere demoni fino al termine dell’open beta.

Ricordiamo che l’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infurierà nuovamente dal 6 giugno, data d’uscita del videogioco: il caos più totale minaccia di consumare Sanctuarium! Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e un bottino leggendario, questo vasto mondo aperto promette avventura e devastazione.

Diablo IV è l’esperienza GdR d’azione definitiva del genere, con infiniti mali da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottini leggendari. Sarà possibile andare all’avventura in solitaria o con amici, esplorando un mondo condiviso dove incontrarsi in città per commerciare, radunarsi per sfidare boss mondiali o gettarsi nelle zone PvP per mettersi alla prova.

Naturamente si potrà creare e personalizzare il proprio personaggio per affrontare gli innominabili orrori che affliggono le terre di Sanctuarium, scegliendo una tra cinque classi, scoprendo e sperimentando una vasta gamma di potente equipaggiamento, selezionando talenti e abilità tutte diverse a seconda della classe: Barbaro, Druido, Negromante, Tagliagole e Incantatrice.

