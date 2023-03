Dal mal di denti all’endocardite: le insospettabili relazioni del dolore

Esistono vari problemi di salute orale che possono colpire le persone a diverse età, come la carie nei bambini, la parodontite negli adulti o la perdita di denti negli anziani. Se non vengono adeguatamente trattati, questi problemi possono causare complicanze anche in altre parti dell’organismo.

Per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di mantenere la salute orale in ogni fase della vita, la campagna “Be Proud of Your Mouth” della FDI – World Dental Federation promuove la celebrazione del World Oral Health Day il 20 marzo. Gli esperti del Comitato Medico Scientifico DentalPro richiamano l’attenzione su un aspetto poco noto e spesso sottovalutato, ovvero la correlazione tra salute dentale e benessere generale della persona. Essi spiegano l’importanza di prendersi cura della bocca in ogni fase della vita. Il dottor Samuele Baruch, Direttore del Comitato Medico Scientifico DentalPro, ricorda che già nel 2003 l’OMS ha riconosciuto l’importanza della salute orale per il benessere generale dell’organismo, sottolineando l’influenza dell’apparato masticatorio sul resto del corpo.

Nonostante ciò, gli italiani tendono a trascurare la salute orale. Secondo un’indagine recente di Key-Stone1, solo il 45% degli italiani si è recato dal dentista in un anno, un dato inferiore alla media europea del 55% e con valori inferiori al 30% nel Sud Italia. Il dottor Baruch sottolinea l’importanza di dedicare la giusta attenzione alla cura dei propri denti e di sottoporsi a visite di controllo a prescindere dall’età.