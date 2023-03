Comicon 2023: ecco i primi ospiti ed eventi dell’area Asian

Come ogni anno durante il Comicon di Napoli 2023 torna l’amata area ASIAN, fiore all’occhio del festival. Tra gli ospiti più importanti possiamo mettere in evidenza Miki Yoshikawa, la mangaka Aki Irie, Tony Valente. Ma, oltre agli ospiti ci saranno anche eventi come la proiezione del finale di stagione di Chainsaw Man.

L’area Asian è frequentatissima dagli appassionati della cultura d’Oriente: un intero padiglione della Mostra d’Oltremare con stand e attività tematiche vi sarà dedicato, assieme ad un fitto programma di ospiti ed eventi. Tra questi: la fumettista giapponese Miki Yoshikawa che torna in Italia dopo 10 anni in occasione dell’uscita della sua nuova opera, A Couple of Cuckoos (Star Comics); la mangaka Aki Irie che presenterà la sua nuova opera Nuvole e Nord-ovest (J-Pop Manga) e sarà protagonista di una mostra; il più noto mangaka europeo Tony Valente, creatore della saga Radiant; l’imperdibile incontro con Masashi Haneda, professore dell’Università di Tokyo, divulgatore e co-autore (e co-protagonista) del manga Sekai No Rekishi, che spiegherà l’importanza e l’efficacia di raccontare la Storia attraverso i manga.

Per quanto riguarda le numerose proiezioni di anime in anteprima italiana, in collaborazione con Crunchyroll, ci saranno il finale di stagione di Chainsaw Man doppiato in italiano; “Manga power”, il nuovo format di incontri con il pubblico curato dal “Trio del manga” – Cavernadiplatone, Sommobuta e TimeWalker; la cosplayer Yuji Koi. E infine, le immancabili e amatissime COMICON Cosplay Challenge Pro, Cosplay Challenge Kids e Cosplay Challenge.