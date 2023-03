Bruce Willis fa il compleanno: ecco il video pubblicato da Demi Moore

Dopo la diagnosi di afasia e la successiva di demenza, Bruce Willis è scomparso dalla vita pubblica e dai social, ma nelle ultime ore, in occasione del compleanno dell’attore, Demi Moore ha pubblicato un video e delle foto con i festeggiamenti fatti in famiglia all’interprete di Die Hard.

Ecco il filmato.

Bruce Willis ha festeggiato ieri 68 anni, ed in questo periodo tutti i membri della sua famiglia, ed anche la ex moglie Demi Moore, gli si sono stretti attorno, cercando di offrirgli cura, affetto e protezione. E proprio qualche tempo fa la consorte Emma Heming Willis ha chiesto tregua ai Paparazzi, che hanno assediato l’attore durante una delle sue rarissime uscite, quando è stato visto per le strade di Santa Monica per un incontro con degli amici.

Solo l’anno scorso veniva pubblicata dalla famiglia di Willis una lettera che rivelava la diagnosi di afasia, seguita qualche mese fa da un nuovo testo che in cui si parlava demenza. Attorno all’attore ci sono la moglie Emma Heming Willis, lee figlie Mabel Ray e Evelyn Penn, l’ex moglie Demi Moore e le tre figlie, Rumer, Scout e Tallulah.