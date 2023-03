Akira: Netflix celebra i 35 anni del film con un video

Il film di Akira usciva nel 1988, 35 ani fa, e per l’occasione la piattaforma streaming Netflix ha deciso di pubblicare un video con i migliori momenti del lungometraggio d’animazione, celebrando così una pellicola divenuta un vero e proprio cult.

Ecco il video.

Ricordiamo che Akira è tornato nelle sale cinematografiche in versione 4K il 14 ed il 15 marzo, sia in lingua originale che doppiato.

Akira è uscito nelle sale per la prima volta nel 1988 ed è stato ispirato dal manga ormai giunto alla centesima ristampa del suo primo volume. Akira è ambientato nel 2019, in un’epoca in cui le grandi metropoli sono state spazzate via dopo la Terza Guerra Mondiale. Tokyo è teatro di scontri tra bande di motociclisti, tra cui di distingue la gang dei giovani Kaneda e Tetsuo. La polizia segreta, intanto, cerca di mettere un freno alla minaccia per poter continuare lo sviluppo del segretissimo progetto Akira.

Da questo principio di storia è nato un mix tra fantascienza, azione e thriller che ha portato con la sua trasposizione cinematografica a ben 50 milioni di euro d’incassi, tra repliche cinematografiche e vendite home-video.