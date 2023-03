Resident Evil 4: Separate Ways sarà disponibile come DLC a pagamento?

Separate Ways, la mini campagna di Resident Evil 4 dedicata ad Ada Wong, potrebbe arrivare come DLC a pagamento in futuro. Stando a quanto rivelato da un’indiscrezione, Separate Ways non sarebbe stata cancellata dal gioco ma verrà riproposta come contenuto aggiuntivo.

Dusk Golem ha riferito che Capcom ha intenzione di supportare il lancio del remake di Resident Evil in maniera massiccia con il rilascio della modalità Mercenari e con l’aggiornamento per PlayStation VR 2 , entrambi già confermati dal team. Oltre a questo, nel corso dell’anno, il remake di Resident Evil 4 riceverà anche un DLC a pagamento che includerà Separate Ways e con l’aggiunta di diverse migliorie rispetto all’originale.

Resident Evil 4 Remake releasing. 😎

But seriously, its pretty simple. RE:4 has something of a DLC pipeline to go through, with Mercenaries & PSVR2 stuff being free updates post-launch for RE:4, and Separate Ways as more extensive paid DLC to be delivered probably later this year https://t.co/lSDJkq4rYa

