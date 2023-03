Mighty Doom non era stato concepito come un run’n’gun, inizialmente

Il 21 marzo uscirà anche nel nostro paese Mighty Doom, su sistemi iOS e Android: Bethesda Softworks sta dunque rilasciando video di backstage col diario degli sviluppatori, il team di Alpha Dog, specializzato in titoli mobile di qualità. Un dettaglio curioso svelato da Jeff Cameron e Shawn Woods, direttori dello Studio, è che per lungo tempo il titolo è stato pensato e creato con dinamiche “stop e shoot” ma grazie al feedback dei tester è stato trasformato in un run’n’gun, decisamente più frenetico e in linea con lo stile della serie maggiore, in cui il Doomslayer è un vero e proprio eroe d’azione e d’assalto.

Mighty Doom è uno sparatutto dall’alto a tocco singolo, violento ma al contempo parodistico, ambientato nell’universo animato di DOOM, con protagonista il nuovissimo “Mini Slayer”. Il giocatore deve correre e sparare facendosi strada tra orde di demoni violenti quanto “teneri”, livelli iconici e boss impegnativi mentre si sale di livello, si sbloccano potenti abilità e potenziamenti di equipaggiamento e armi.

Il Mini Slayer è, in realtà, nient’altro che una graziosa statuina da collezione in plastica, portata in vita da una scarica di energia Argent. Purtroppo, però, altri oggetti da collezione raffiguranti i demoni più malvagi dell’Inferno hanno deciso di rovinare la festa, fuggendo con l’adorata coniglietta del Mini Slayer! Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni del Mini Slayer: non si fermerà davanti a niente pur di salvare Daisy dalle grinfie dei malvagi. Controllate la vostra versione personalizzabile del Mini Slayer e affrontate orde di demoni in miniatura in questo adorabile ma adrenalinico sparatutto dall’alto.

Grazie allo schema di comandi a tocco singolo, non dovrete mai sacrificare la mobilità alla potenza d’attacco. Correte e sparate facendovi strada tra i demoni più malvagi dell’Inferno, tra cui i mono-occhiuti Cacodemoni volanti e i brutali Cybermancubus. Schivate attacchi, sterminate i nemici con spettacolari uccisioni epiche e affrontate boss letali, tra cui il DOOM Hunter, in frenetici combattimenti in stile arena che risultano semplici da imparare e divertenti da padroneggiare.

Man mano che avanzate tra i livelli di Mighty DOOM, le orde infernali che dovrete affrontare diventeranno sempre più feroci… il che significa che vi serviranno armi sempre più grosse e affidabili. Migliorate il vostro equipaggiamento, sbloccate armi leggendarie e scegliete potenti abilità in combattimento per trasformare il vostro Mini Slayer in una perfetta macchina stermina-demoni.

Come segno di gratitudine da parte del team di sviluppo, chiunque giocherà a Mighty Doom tra il giorno di uscita (21 marzo) e il 20 aprile riceverà il “pacchetto Mini Slayer”, contenente:

Skin arma cannone pesante Barone infernale

Skin arma lanciarazzi Cacodemone

3 chiavi equipaggiamento

1 chiave arma

80 cristalli

Inoltre, i membri dello Slayers Club che collegheranno l’account riceveranno una skin Mini Slayer esclusiva a tema Slayers Club. Per ricevere questa ricompensa, i giocatori devono prima essere membri dello Slayers Club (l’iscrizione è gratuita!) e poi accedere a Mighty DOOM e collegare una tantum il proprio account Slayers Club al momento del lancio.

