PUGB Mobile: tutte le novità per il quinto anniversario del celebre videogioco

PUBG Mobile, uno dei videogiochi mobile più popolari al mondo, si appresta a celebrare il suo quinto anniversario, grazie a un aggiornamento ricco di novità: la versione 2.5, che includerà una nuova modalità di costruzione – denominata World of Wonder e che permetterà ai giocatori di creare i loro contenuti in tempo reale – nuove modalità di gioco e mappe inedite. Inoltre, sono in arrivo nuove aree, oggetti e premi, con le modalità Payload e Metro Royale che sono state aggiornate, e i nuovi Cycle 4 Season 11 e Royale Pass Month 21 in arrivo con una varietà di cosmetiche da sbloccare.

World of Wonder, nello specifico, è una modalità di costruzione gratuita dotata di infinite possibilità, pensata per offrire ai giocatori un modo nuovo di giocare. Con la beta già disponibile, i giocatori possono sperimentare le possibilità che la nuova modalità offre saltando in una moltitudine di nuove mappe e modalità di gioco. Durante la fase Beta di World of Wonder, i giocatori avranno anche la possibilità di candidarsi come creatori, per mettere le mani sulle funzionalità di editing di World of Wonder.

Nelle prossime fasi di test di World of Wonder, il campo di battaglia diventerà un vero “parco giochi per architetti”, con quattro scenari da costruire da zero, ispirati ad alcuni dei luoghi iconici di Erangel: Bird’s Perch, Coral Reef, Jade Realm, oltre allo stesso intero ecosistema di Erangel. I giocatori potranno costruire lo skyline con diversi oggetti, materiali e tipi di edifici utilizzando una serie di strumenti appositamente progettati per copiare, cancellare, ruotare, ingrandire e rimpicciolire, volare liberamente e molto altro ancora con un semplice tocco.

Grazie a funzioni più avanzate, i game designer in erba potranno impostare parametri di gioco e, al loro interno, una serie di dispositivi e oggetti di gioco che, insieme, potranno introdurre nuove meccaniche e modi di giocare. I creatori saranno in grado di ricreare esperienze che coprono un’ampia selezione di generi di gioco, tra cui Arms Races, Deathmatch, Racing, Battle Royale e molto altro ancora.

Inoltre, chi trova che partire da zero possa essere troppo scoraggiante, potrà iniziare con due modelli di gioco preimpostati: Erangel Mod, con un classico formato battle royale predefinito, e Craft Mod, che funzionerà come un Deathmatch a squadre 4v4 su una nuovissima mappa costruita con World of Wonder.

Nell’aggiornamento della versione 2.5 in arrivo da oggi 18 marzo arriveranno anche i festeggiamenti per il 5° anniversario del gioco, tra cui il restyling della multimappa Imagiversary. I giocatori possono augurare un buon compleanno al loro battle royale mobile preferito dirigendosi verso le due nuove Imagination Plaza di Erangel e competere per la grande cassa al centro, oppure visitare i dieci Distretti dell’Immaginazione più piccoli situati intorno a Erangel e Livik per fare il pieno di ricompense. Saranno inoltre disponibili quattro nuovi oggetti per “ravvivare la festa”, tra cui il coloratissimo Block Cover per schermare il fuoco nemico o l’attraversamento di un ponte, il Supply Converter che trasforma i rifornimenti in oggetti delle stagioni passate o in oggetti completamente nuovi, il trampolino portatile o il Dual-Purpose Cannon per far volare gli oggetti da lanciare, oltre che i giocatori stessi!

L’aggiornamento della versione 2.5 apporta anche aggiornamenti alle modalità di gioco esistenti Payload e Metro Royale per migliorare l’esperienza dei giocatori, tra cui un nuovo veicolo pesante in Payload e nuovi materiali di consumo e meccaniche di ricompensa per il gioco in Metro Royale. I giocatori possono poi prepararsi per l’imminente Cycle 4 Season 11 e il Royale Pass Month 21 che porteranno nuovi contenuti, ricompense e cosmetici.

