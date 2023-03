Missione Hamburger: la commedia cult anni Novanta avrà un sequel

Durante una puntata del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon è stato rivelato che la commedia cult degli anni Novanta intitolata Missione Hamburger avrà un sequel. A svilupparla sarà Paramount+, con le riprese che inizieranno a maggio.

Qui sotto trovate il video con Jimmy Fallon che si cala in una gag con i protagonisti di Missione Hamburger per lanciare idealmente il sequel.

Welcome to Good Burger 2, Home of the Good Burger 2, Can I take your order 2? 🍔 @kenanthompson @Iamkelmitchell #FallonTonight pic.twitter.com/ACSxFb7j9A

— The Tonight Show (@FallonTonight) March 18, 2023