Mallrats 2: Kevin Smith lo annuncia tra i suoi progetti del 2023

Dopo che Kevin Smith ha proposto un nuovo capitolo della saga cinematografica di Jay e Silent Bob, e dopo che anche Clerks 3 è stato realizzato, ora il regista nerd vuole dare un seguito anche a Mallrats, film conosciuto in Italia come Generazione X. Lo stesso Kevin Smith lo ha annunciato tra i suoi progetti in sviluppo per il 2023.

Ecco le sue parole:

Ho un paio di cose da portare avanti. Per i prossimi mesi mi dedicherò alla scrittura. Scriverò delle cose per altri, cose che non posso rivelare, ma alcune tra queste sono davvero grandiose. Si tratta di progetti diversi rispetto a lavori che sono direttamente mie creazioni. A cosa mi sto riferendo? Ci saranno sviluppi sul fronte Mallrats 2: Twilight of the Mallrats.

Anche il titolo stesso, che si può tradurre come “il tramonto dei topi da centro commerciale”, allude ad un momento crepuscolare, qualcosa di malinconico, come del resto è stato anche Clerks 3.Kevin Smith sta vedendo la fine di un certo tipo di abitudini e modi di vivere della Generazione X, ed il sequel di Mallrats 2 sarà un’ulteriore passaggio di questa narrazione.

Generazione X è il film con il quale Kevin Smith si è consacrato dopo il grande successo di Clerks. Non fece faville ai botteghini come il primo, ma rimase nell’immaginario collettivo soprattutto negli Stati Uniti. Per questo capitolo sequel dovrebbe tornare anche Ben Affleck. Ecco uno dei momenti più celebri di Mallrats, con l’apparizione del mitico Stan Lee. Ricordiamo che Generazione X è uscito nel 1995.