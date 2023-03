Microsoft Edge presto avrà anche un wallet per criptovalute integrato

A quanto pare, Microsoft sta testando un wallet per criptovalute integrato su Edge. Potrà essere utilizzato anche per gli NFT.

A quanto pare, Microsoft sta testando un wallet per criptovalute integrato su Edge, il suo browser. Il wallet ha già fatto la comparsa in una versione di beta del browser e, nel frattempo, sono già circolati in rete alcuni screenshot della nuova funzione.

La funzione, che gli screenshot rivelano essere in fase di closed beta, è stata scoperta dall’utente di Twitter @thebookisclosed, che in passato aveva già scoperto prima di tutti gli altri alcune interessanti funzioni “dormienti” all’interno di Windows 11 e di numerose altre piattaforme.

Alla fine del 2021, l’azienda ha integrato un servizio di buy now, pay later all’interno di Edge (ma soltanto in alcuni Paesi), da qualche tempo Edge scansiona in automatico eventuali codici sconto di cui è a conoscenza quando l’utente effettua il checkout su alcuni dei più importanti e-commerce, tra cui Amazon.

Insomma, Microsoft da un po’ di tempo sta puntando molto sui servizi finanziari e dedicati allo shopping. Servizi da cui, ovviamente, guadagna una commissione.

A quanto apprendiamo dagli screenshot, il portafoglio per le criptovalute è integrato direttamente all’interno di Edge, rendendolo facile da usare senza la necessità di dover installare alcuna estensione. Il wallet supporta una vasta gamma di criptovalute diverse, illustra il bilancio di ciascuna di esse convertendone, in automatico, il valore in dollari, usando gli ultimi tassi di cambio disponibili. Inoltre, dispone anche di una scheda dedicata agli NFT.