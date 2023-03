Mezzi di trasporto ecosostenibili: ridurre l’impatto ambientale

L’aumento dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 rende importante la scelta del giusto mezzo di trasporto per il rispetto del nostro pianeta. Ecco perché conoscere l’impatto ambientale di ogni mezzo di trasporto è fondamentale. Pensa che il 90% delle emissioni di gas serra e dell’inquinamento proviene proprio dal settore dei trasporti, ma quale mezzo di trasporto è il più ecologico? In questo articolo ti presentiamo alcune alternative in merito.

Mobilità sostenibile: la guida essenziale

La mobilità sostenibile è sempre più al centro dell’attenzione quando si tratta di preservare l’ambiente e migliorare la qualità della vita. Ci sono sempre più opzioni di trasporto sostenibile disponibili e iniziative in corso per incoraggiare questa tendenza, tutte mirate a ridurre l’impatto ambientale e migliorare il benessere delle persone. Cos’è esattamente la mobilità sostenibile? In poche parole, si tratta di tutte le modalità di trasporto che contribuiscono a ridurre gli effetti negativi sull’ambiente, sulla società e sull’economia causati dall’uso di mezzi di trasporto privati.

Ci sono ben 5 motivi per abbracciare la mobilità sostenibile, e ognuno è legato a una conseguenza dell’uso esclusivo dei mezzi di trasporto privati. Il primo è l’inquinamento atmosferico: in Europa, i trasporti rappresentano circa un terzo del consumo totale di energia e un quinto delle emissioni di gas serra. Per fortuna, ci sono molti progetti per incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili, come la rete ferroviaria alimentata a idrogeno proposta in Italia. Il secondo è l’inquinamento acustico: chi non ha mai sofferto per i fastidiosi rumori delle strade, ferrovie e aeroporti? Questi rumori eccessivi possono causare disturbi del sonno, aumentare la pressione sanguigna e addirittura causare malattie cardiovascolari. Il terzo è il traffico congestionato: l’uso del mezzo proprio è la prima causa dell’eccessivo traffico sulle strade, che si traduce in tempi di spostamento sempre più dilatati. Il quarto motivo è il consumo di suolo e del territorio: la costruzione continua di nuove infrastrutture per i trasporti tradizionali ha conseguenze negative sull’ambiente e sul territorio. Infine, la mobilità sostenibile ha anche benefici economici ed efficienza: può aiutare a ridurre i costi di spostamento e risparmiare tempo prezioso. Che aspetti a passare alla mobilità sostenibile?

Mobilità sostenibile: il treno alimentato a gasolio è la scelta migliore?

Il trasporto rimane una fonte significativa di inquinamento atmosferico, specialmente nelle aree urbane. Questi inquinanti, come il particolato e il biossido di azoto, rappresentano un grave rischio per la salute umana e per l’ambiente circostante. Ma non disperare, per fortuna esistono alternative per una mobilità sostenibile, come ad esempio i sistemi di intermodalità che permettono l’integrazione tra diversi mezzi di trasporto. Il futuro della mobilità è ecosostenibile e dipende da noi fare la scelta giusta per il nostro pianeta, quindi, viaggiamo responsabilmente e proviamo a capire quale sia il mezzo di trasporto più ecologico.

Secondo il rapporto Transport and Environment 2020 dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, il treno alimentato a gasolio è la scelta migliore, con un impatto ambientale dello 0,4%. In confronto, l’uso dell’auto di proprietà rappresenta una delle opzioni più inquinanti. Le ultime ricerche pubblicate dall’Agenzia Europea dell’Ambiente mostrano che le autovetture, i furgoni, i camion e gli autobus sono responsabili di oltre il 70% delle emissioni di gas serra prodotte dai trasporti, mentre la restante parte è generata principalmente dal trasporto marittimo e aereo.

Vacanze ecosostenibili: scopri come praticare il turismo responsabile

Viaggio a lungo raggio? Scegli il treno per un’esperienza sostenibile e confortevole: con soli 0,044 kg di CO2 emessa per km, il treno è il mezzo di trasporto più ecosostenibile al mondo. Ma non è solo una questione di sostenibilità: viaggiare in treno offre anche maggior comfort a bordo, con più spazio per i passeggeri e la possibilità di muoversi e camminare durante il viaggio. E non dimentichiamo che in molte tratte nazionali il tempo di percorrenza in treno è paragonabile a quello dell’aereo, rendendo questa scelta vantaggiosa sia per l’ambiente che per il tuo tempo prezioso. Scegliere il treno significa fare la scelta giusta per il nostro pianeta e per la tua esperienza di viaggio.

In città, invece, spazio ai pedoni e ai ciclisti: l’era dell’auto sta per finire! Le piste ciclabili e le zone pedonali stanno diventando sempre più comuni nelle città di tutto il mondo, offrendo ai ciclisti e ai pedoni uno spazio sicuro e rispettoso dell’ambiente per spostarsi. Escludendo camminare e andare in bicicletta, i treni sono il mezzo di trasporto più ecologico e sostenibile in termini di gas serra. Con soli 44 grammi di CO2 emessi per chilometro, il treno ha il minor impatto ambientale rispetto ad altri mezzi, che producono quantità di CO2 molto superiori (fino al 91% in più), come ad esempio l’automobile (118 grammi di CO2 per chilometro), l’aereo (140 grammi di CO2 per chilometro) e il camion (158 grammi di CO2 per chilometro).

Le corsie preferenziali, i parcheggi per biciclette e i servizi di bike sharing stanno facendo la differenza nel promuovere un’alternativa alla mobilità inquinante e costosa delle auto. Ma non è solo una questione di sostenibilità: camminare o andare in bici in città ha numerosi vantaggi per la salute fisica e mentale: riduce lo stress, migliora l’umore e ti aiuta a tenere il tuo corpo in forma anche nelle tue attività quotidiane. Dunque, lascia l’auto a casa e muoviti in modo sostenibile: camminare o andare in bici non solo ti fa sentire bene, ma fa anche bene al pianeta.

Risparmio e prospettive future

In molte città europee la condivisione e il noleggio di auto sono ormai diventati un must per i cittadini attenti all’ambiente e all’ottimizzazione dei consumi. Anche in Italia, la flotta di auto elettriche messe a disposizione dal Car Sharing è sempre più diffusa, garantendo un modo sicuro ed efficiente di muoversi all’interno dei centri urbani. Non solo, risparmiare economicamente è facile grazie alla riduzione dei costi fissi legati alla proprietà dell’auto privata. E se invece preferisci condividere il tuo mezzo, il Car Pooling è la soluzione ideale: potrai offrire il tuo veicolo a altri passeggeri per viaggi più lunghi o tragitti condivisi come casa-lavoro.

Il progetto innovativo del Gruppo Iren offre servizi di ricarica e mobilità condivisa grazie all’app dedicata. Sia per privati che per aziende e enti pubblici, IrenGO si ispira ai principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico per garantire la mobilità del futuro. Per realizzare una vera mobilità sostenibile, è importante incoraggiare la diffusione delle tecnologie adeguate e motivare le persone a preferire certi tipi di trasporto. Ad ogni modo, anche i cittadini possono fare la loro parte per ridurre l’inquinamento dei trasporti attraverso le loro scelte quotidiane. Ad esempio, si può scegliere di andare in luoghi vicini utilizzando mezzi di trasporto sostenibili e non inquinanti, selezionare fornitori locali per gli acquisti e comprare in grandi quantità per ridurre i viaggi necessari (eventualmente associandosi con altri). Queste sono alcune delle pratiche più virtuose che possono essere adottate ogni giorno.

Per promuovere la mobilità sostenibile, è importante incentivare l’adozione di nuove tecnologie in questo campo e sensibilizzare i cittadini sull’importanza del tema. Ciò implica la necessità di creare città sicure che permettano spostamenti a piedi o in bicicletta, attraverso la costruzione di piste ciclabili e altre infrastrutture adeguate. Inoltre, le amministrazioni dovrebbero impegnarsi ad aumentare l’efficienza dei trasporti pubblici, sviluppare app e sistemi per l’informazione sulla mobilità e favorire l’uso di veicoli elettrici.