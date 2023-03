High on Life, annunciato il nuovo contenuto High on Knife: di cosa si tratta?

High on Life riceverà nuovi contenuti noti come High on Knife: si tratta di un DLC o di un grosso update gratuito che andrà ad aggiungere ulteriori elementi?

Squanch Games ha annunciato l’arrivo di nuovi contenuti per High on Life, il suo folle shooter sci-fi uscito lo scorso dicembre. Non abbiamo molte informazioni al riguardo. L’annuncio è stato semplicemente accompagnato da un teaser che svela il nome ufficiale del contenuto, High on Knife.

NEW HIGH ON LIFE CONTENT LOADING… COMING SOON. pic.twitter.com/sQGKtxYzwt — High On Life (@highonlifegame) March 17, 2023

Al momento abbiamo solo quello che sarà il nome ufficiale dell’aggiornamento. Non sappiamo neanche se si tratterà di un update gratuito che aggiunge ulteriori elementi o di un vero e proprio DLC a pagamento. Tutto quello che possiamo vedere è il breve filmato presente nel tweet che mostra solo la scritta High on Knife.

Il fatto che il contenuto annunciato abbia un titolo ci fa pensare che si tratti a tutti gli effetti di un DLC. Del resto, recentemente il team aveva confermato che il gioco avrebbe ricevuto un supporto post-lancio massiccio, con la presenza di aggiornamenti e DLC. Senza ulteriori dettagli, però, non possiamo comunque dare la cosa per scontata. Guardando al nome, è possibile che si tratti di un DLC legato all’uso del coltello (knife appunto) e più precisamente all’arma Knifey presente nel gioco. Ma queste restano comunque delle mere speculazioni, per saperlo con certezza non ci resta che attendere l’arrivo di informazioni più dettagliate al riguardo.

Vi ricordiamo che High on Life è l’apprezzato titolo dai creatori di Rick & Morty. Il gioco si presenta come un bizzarro sparatutto in prima persona in cui assistiamo a una guerra generale tra razze aliene folli e strambe, utilizzando armi e soluzioni di ogni tipo.

High on Life è ora disponibile su PC, Xbox Series X|S e Xbox One e al day one su Xbox Game Pass.