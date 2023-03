Giornata Mondiale dell’Acqua: l’evento del Green Building Council Italia

Il prossimo 22 marzo, presso il Vetra Building di Milano, verrà presentato un documento redatto da GBC Italia che fornisce risposte a diverse domande riguardanti il risparmio di acqua in casa e i processi di gestione dell’acqua nelle città. Tra le domande trattate, si cercherà di capire quali sono le soluzioni più efficaci per ridurre il consumo di acqua domestico e quali sono le migliori pratiche da adottare per gestire l’acqua nelle città. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, Green Building Council Italia organizzerà un evento durante il quale presenterà il suo primo Position Paper sull’efficienza idrica in edilizia.

Il documento, intitolato “Gestione efficiente dell’acqua: dall’edificio alla città“, mostrerà azioni concrete per il risparmio di acqua in casa e nelle città. La presentazione avverrà il 22 marzo al Vetra Building di Milano, un edificio certificato LEED Platinum gestito da AXA IM Alts. Il Vetra Building è stato riqualificato completamente secondo i moderni standard di efficientamento energetico-ambientale tra il 2018 e il 2021, ed è quindi un ottimo esempio di buona pratica.

Il Position Paper di GBC Italia è il primo di questo tipo a livello nazionale ed è stato sviluppato dal Gruppo di Lavoro dell’associazione, presieduto dal Professor Ingegnere Marco Maglionico dell’Università di Bologna e composto da vari membri dell’Associazione. L’obiettivo del documento è quello di affrontare l’emergenza idrica che sta colpendo il pianeta, fornendo soluzioni concrete per il risparmio di acqua in casa e nelle città.

Grazie alla collaborazione di diversi attori del mercato immobiliare e edilizio, il Position Paper mira a definire un nuovo paradigma per la gestione del ciclo idrico a scala di edificio. Durante l’evento del 22 marzo, verranno discussi argomenti come le soluzioni migliori per il risparmio idrico in edilizia e i processi più efficaci per la gestione dell’acqua (recupero, depurazione, trattamento).