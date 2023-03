Bel-Air: la serie reboot è stata rinnovata per una terza stagione

Prosegue il percorso verso il rinnovamento da parte della serie TV Bel-Air, che Peacock ha deciso di rinnovare per una terza stagione. Attualmente sono in distribuzione negli Stati Uniti gli episodi della seconda stagione, ma la piattaforma ha già deciso di andare avanti con il progetto.

La seconda stagione di Bel-Air è iniziata il 23 febbraio, mentre l’ultimo episodio arriverà su Peacock il 27 aprile. Si tratta di una conferma importante per uno show che andava a riprendere e sostituire in parte il leggendario Willy, il Principe di Bel-Air, cult degli anni Novanta con Will Smith.

Il cast della serie vede presenti Jabari Banks come protagonista, nel ruolo che ha avuto in precedenza Will Smith: questi invece gli altri interpreti (vengono indicati nelle parentesi gli attori originali): Adrian Holmes / Phillip Banks (James Avery); Cassandra Freeman / Vivian Banks (Janet Hubert nelle prime tre stagioni, in seguito Daphne Maxwell Reid); Olly Sholotan / Carlton Banks (Alfonso Ribeiro); Coco Jones / Hilary Banks (Karyn Parsons); Akira Akbar / Ashley Banks (Tatyana M. Ali); Jimmy Akingbola / Geoffrey (Joseph Marcell); Jordan L. Jones / Jazz (DJ Jazzy Jeff); Simone Joy Jones / Lisa (Nia Long).