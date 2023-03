Be Comics!, oggi e domani a Padova il Festival pop

Prende il via oggi l’appuntamento con Be Comics!, tradizionale Festival dedicato ai fumetti, ai videogiochi, ai cosplay e alla cultura pop più importante del Veneto, che ogni anno raccoglie diverse migliaia di appassionati e curiosi per un weekend ricco di emozioni, tanto intrattenimento e numerosi ospiti speciali, con un programma ricco di imperdibili panel, contest, show e meet & greet con autori, disegnatori, fumettisti, creator, gamer e non solo. Le date da segnare in agenda sono oggi, sabato 18, e domani, domenica 19 marzo, il punto di ritrovo sono il Padiglione 7 e la Galleria 78 di Fiera di Padova, che apre le sue porte dalle 09:30 alle 19:30.

Nell’area Comics and Books gli editori metteranno bene in mostra le ultime novità: da Edizioni BD BD e J-POP Manga, sarà possibile incontrare Alessandro Starace e Leonardo Berghella, gli autori di Dada Adventure. Anche Tora Edizioni, casa editrice romana specializzata nella pubblicazione di fumetti e libri di autori italiani, coinvolgerà i suoi artisti per uno stand pieno di storie. Ospiti di Poliniani gli autori Walter “Wallie” Petrone, Rick DuFer, Ary de Rizzo, Mattia Martignago e Claudio Calia, disponibili durante il weekend per i tradizionali firmacopie e gli affollati incontri dedicati ai fan. Presso lo stand Poliniani saranno presenti inoltre le collezioni ufficiali Dungeons & Dragons di prodotti in cuoio e delle stampe artistiche in edizione limitata. In più, Shockdom presenterà in anteprima il primo numero della serie “Ciambelle from Outer Space” dei Silly Nostalgic Kids. Ospiti di spicco lo sceneggiatore Tommaso Valsecchi e il disegnatore Francesco Castelli, per una sessione di autografi prevista domenica.

L’area Games conterrà tutto ciò che parla di giochi da tavolo e collezionismo. Da Asmodee a Giochi Uniti, verranno presentate le ultime novità. con la possibilità di provarle in prima persona grazie alle stazioni demo. CardGame-Club, poi, festeggerà i 18 anni di attività con un ospite veramente speciale: Gary “Pokémon King” Haase, il più grande collezionista di carte Pokémon, con un patrimonio che si aggira sui 10 milioni di dollari. Haase sarà sul palco sabato 18 alle 12:20 per mostrare alcune carte della sua nota collezione, oltre a incontrare tutti i suoi fan per uno speciale meet and greet tra autografi, unboxing e consigli utili da vero collezionista.

Inoltre tre grandi istituti scolastici saranno protagonisti della sezione School: la Scuola Internazionale del Comics di Padova, la Scuola del Fumetto di Milano e la Side Academy di Verona. I loro docenti presenteranno i corsi e faranno dimostrazioni live di disegno. In particolare, Side Academy porterà in collegamento live sul palco di Be Comics! due 3D artist hollywoodiani: Sarah Arduini, premio Oscar per i VFX di Jungle Book, e Riccardo Meneghello di WETA, la storica casa di effetti speciali neozelandese che ha dato vita a film del calibro de Il Signore degli Anelli, lo Hobbit e Avatar.

Per rimanere in tema cinema, da annotare in agenda e non perdere affatto sarà l’anteprima del film Headshot, con la partecipazione speciale del regista Niko Maggi e dei giovani attori Alessandro Bedetti e Riccardo De Rinaldis che sveleranno i retroscena del film.

Immancabile anche quest’anno l’area Gaming & Esportshow, la mecca dei videogame. GameStop, Gaming Partner, metterà a disposizione di tutti un’intera area dedicata, un vero e proprio paradiso per tutti i player. Anche la rinomata sala streaming della GameStop TV si trasferirà a Padova! Kobe, Jafarro, Enagrapher e Arteusa sono già pronti a regalare due giorni di maratona imperdibili su Twitch, in diretta dallo studio di registrazione installato direttamente sullo showfloor dell’evento. Interviste, gameplay, unboxing e tantissime altre sorprese per un weekend di streaming no stop sul canale GameStopIT. Inoltre, GameStop darà la possibilità agli utenti di poter entrare a far parte del programma GS PRO Club con numerosi vantaggi on-line e in store, nonché la possibilità di prenotare a prezzi vantaggiosi i prossimi titoli per chi lo farà fisicamente in Be Comics! Videogiochiperpassione.com permetterà a tutti i visitatori di provare in anteprima il gioco Demoniaca: Everlasting Night, titolo sviluppato da un team italiano. Inoltre, grazie al Partener VXP-PROJECT ASD, saranno presenti anche 2 simulatori di guida in realtà virtuale, dove i visitatori potranno provare il PSVR2 su Playstation 5!

Gli appassionati di fumetti avranno modo di alimentare la propria passione grazie all’Artist Alley, dove fumettisti di ogni genere sfoggeranno i propri lavori, mentre gli aspiranti artisti potranno dimostrare al pubblico tutta la loro bravura. Tra i tanti artisti presenti, da notare la disegnatrice Michela Maurizi, in arte MIK¥®, la prima ritrattista manga italiana: in calendario una della sua performance “DIVENTA MANGA®”, in cui trasforma chiunque voglia in un manga (in un minuto!).

L’area Show and Community, invece, sarà il quartier generale dei cosplayer, con le photo opportunity firmate Epicos e Prizmatec Cosplay. E non solo: una zona sarà totalmente dedicata al mondo Star Wars con la partecipazione della 501st Legion Italica Garrison, la Rebel Legion Italian Base e la Mando Mercs Costume Club Ori’Cetar Clan, i gruppi cosplay ufficiali riconosciuti da LucasFilm. Per i bambini ci sarà la Galactic Academy Varykino, un vero e proprio club di costuming per i piccoli amanti della galassia lontana lontana.

East of West, West of East: è questo il motto dell’edizione 2023 di Be Comics! e per l’occasione ci saranno numerosi appuntamenti per gli appassionati dell’Asia. Sul palco della manifestazione – rinominato Be Stage per l’occasione – ben due panel parleranno dei costumi, delle usanze e dei luoghi imperdibili di Giappone e Corea, presentati da esperti locali e docenti di lingua, con il K-POP che regnerà sovrano con ospiti attesissimi tra cui la crew UnKnownS, vincitrice delle selezioni lombarde del K-POP Dance Fight Fest. Per le selezioni di Veneto, Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia una giuria d’eccezione: Chiara Franchina (Tiktoker e ballerina), Alice Urban (insegnante di danza) e Francesca Venera (cosplayer e ballerina). A presentare DJ Shiru di K-ble Jungle, uno dei maggiori promotori della musica asiatica in Italia.

Info, programma e biglietti su becomics.it.

Leggi anche: