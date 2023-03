L'episodio 3 di The Mandalorian 3 gioca con la struttura della serie e ne amplia la portata per affrontare un importante filo conduttore.

Iniziamo la recensione dell’episodio 3 di The Mandalorian 3 dicendo che tra la seconda stagione di The Mandalorian e quello che era successo in The Book of Boba Fett, non sarebbe stato sorprendente se il ritorno della terza stagione di Mando e Grogu fosse stato su delle loro nuove avventure. Ma invece, la premiere della terza stagione di The Mandalorian sembrava molto più un ritorno intenzionale a ciò che la serie era quando è stata presentata per la prima volta: un grande e talvolta piuttosto intricato viaggio attraverso lo spazio, incentrato sulla forgiatura della prossima generazione di giovani fedeli di Star Wars.

Anche se Disney e Lucasfilm potrebbero desiderare tutte le loro serie Disney Plus abbastanza accessibili da consentire agli spettatori di poter entrare in qualsiasi momento, la premiere della terza stagione di The Mandalorian cristallizza quanto sia stato coinvolto e complicato lo show nella preparazione di Din Djarin (Pedro Pascal) smascherandosi volentieri per il figlio adottivo Grogu.

Nel Capitolo 17 l’apostata del regista Rick Famuyiwa e dello scrittore Jon Favreau sorprende il duo padre cacciatore di taglie e figlio sensibile alla Forza riunito di nuovo mentre intraprende un viaggio alla ricerca di un modo per riscattare Mando per aver esposto la sua faccia – una violazione del codice mandaloriano.

Dopo due stagioni in cui sono state svelate nuove sfaccettature della cultura mandaloriana a tratti, il modo in cui il primo episodio si apre con l’Armorer (Emily Swallow) che sovrintende alla cerimonia di investitura di un giovane mandaloriano sembra un significante di come lo show sia entrato in un nuovo capitolo della sua esistenza, fornendo più informazioni invece di mostrare intrighi.

È interessante vedere come i giovani mandaloriani vengono portati “nell’ovile” e ricevono i loro primi elmi beskar a misura di bambino (che presumibilmente devono riforgiare man mano che le loro teste diventano più grandi con l’età).

Ora il terzo episodio di The Mandalorian 3 è probabilmente il più calmo dell’intero show, è tutt’altro che riempitivo e presenta un diversivo, che è l’esatto opposto del dirottamento esterno che abbiamo visto in The Book of Boba Fett.

Sento odore della trilogia del sequel

Continuiamo la recensione dell’episodio 3 di The Mandalorian 3 intitolato The Convert dicendo che riprende la trama di New Republic e Imperial Remnant senza tagliare completamente l’avventura in corso di Din e Bo-Katan, e continua a stuzzicare una grossa fetta della narrativa della serie che si sta muovendo verso il territorio della trilogia del sequel. È anche un’ottima risposta di Jon Favreau (insieme al co-sceneggiatore Noah Kloor) agli spettatori che hanno affermato di non essere in grado di uscire dalla “sandbox dei giocattoli Kenner” con questa serie tv. In effetti, l’episodio arriva più vicino ad Andor che a The Mandalorian, anche se qui la galassia è molto più colorata e piena di alieni.

Il capitolo 19 prende il via esattamente dove l’episodio precedente si era fermato, con Bo-Katan che vacilla per il suo incontro inaspettato con il leggendario mitosauro. Din si sveglia e non sembra appena uscito dagli abissi; quindi, dobbiamo immaginare che sia rimasto seduto lì per un po’ cercando di elaborare quello che era appena successo.

Come stabilito dal Capitolo 18, Bo-Katan sta rivalutando le sue convinzioni dopo che le è rimasto solo un castello dopo il suo fallimento nel recuperare la Darksaber. Le tradizioni ortodosse danno ancora un certo peso anche ai mandaloriani più progressisti, e il suo incontro con il mitosauro non fa che peggiorare le cose… o addirittura migliorarle, dato che potrebbe usarlo a suo vantaggio. Indipendentemente da ciò, sembra che tornerà (almeno in parte) alla tradizione per raggiungere i suoi obiettivi. Torneremo su questo più tardi.

Un pit stop su Kalevala è obbligatorio per il mandaloriano titolare per recuperare il suo N-1, ma le cose vanno fuori controllo non appena tornano sul pianeta, con uno squadrone di TIE Interceptor che sparano per uccidere il caccia stellare di Bo. Quello che segue è un altro promemoria dell’impegno di Disney e Lucasfilm per The Mandalorian come loro serie Disney Plus di punta. Il budget brilla ancora una volta, così come il regista candidato all’Oscar Lee Isaac Chung (Minari).

Mentre Bo cerca di eludere i furiosi attacchi degli Imperiali, Din salta fuori dalla nave e salta sulla sua N-1 parcheggiata per pareggiare le probabilità. Ancora una volta, vediamo quanto sia capace come pilota, e l’erede di Kryze riesce anche a sfoggiare alcune mosse fantastiche di combattimento aereo. Va tutto bene fino a quando un gruppo di TIE Bomber riduce in macerie il suo castello e un piccolo esercito imperiale si presenta per finire il lavoro. “Sono un sacco di navi per un signore della guerra imperiale.” In effetti, e stiamo per scoprire che l’Imperial Remnant di Moff Gideon è ancora molto attivo.

Mentre Din e Bo saltano nell’iperspazio, il capitolo 19 cambia il punto di vista e partiamo per Coruscant. Ancora più importante, torniamo al teatro dell’opera che abbiamo visto per la prima volta ne La vendetta dei Sith. Questa volta però nessuno recita la tragedia di Darth Plagueis il Saggio. Invece, assistiamo a una conferenza sul “Programma di amnistia” in cui il nostro vecchio amico Dr. Pershing (Omid Abtahi) parla di avere una seconda possibilità dopo essere stato costretto a lavorare per l’Impero. Si concentra sulla ricerca relativa alla clonazione che stava svolgendo per Moff Gideon e sull’importanza del lavoro svolto dai Kaminoani. Chiaramente, non è ancora andato avanti dai suoi esperimenti, dal momento che sono legati alla morte di sua madre, che avrebbe potuto essere salvata con la “semplice clonazione di organi” da uno scompenso cardiaco.

L’ufficiale imperiale interpretato da Katy O’Brian, che ha anche lavorato per Gideon, è lì, e sicuramente seguirà una riunione. Prima di ciò, però, diamo una buona occhiata agli ex imperiali che stanno cercando di voltare pagina grazie al programma di reinserimento della Nuova Repubblica.

Questa “età moderna” di Star Wars ha trascorso una discreta quantità di tempo a umanizzare la classe operaia dell’Impero e del Primo Ordine, ed è bello vedere The Mandalorian provare a ritrarre i loro fanti e ufficiali di basso rango come qualcosa di più che senza nome, scagnozzi usa e getta.

Proprio come Pershing, questi ragazzi sembrano sinceramente dispiaciuti, anche se bisogna chiedersi se si siano iscritti volontariamente nei giorni di gloria dell’Impero, a differenza di lui. Il personaggio di Katy O’Brian, che si unisce alla conversazione, è più difficile da leggere e non possiamo fare a meno di sospettare che non abbia finito con i piani a lungo termine di Gideon.

L’episodio trascorre quindi circa 20 minuti seguendo Pershing, che ha un nuovo noioso lavoro d’ufficio simile (se non identico) a quello di Syril Karn in Andor. Deve anche sottoporsi a controlli obbligatori con un droide della Nuova Repubblica che tiene traccia dei suoi progressi. È tutto piuttosto freddo, mostrandoci che la quotidianità del sistema non è cambiata molto nonostante il cambiamento ideologico positivo.

L’Imperial Remnant

Arriviamo alla conclusione della recensione dell’episodio 3 di The Mandalorian 3 dicendo che l’individualismo sembra essere represso quasi quanto prima e la macchina della Nuova Repubblica avanza senza sfruttare alcune delle innovazioni tecnologiche dell’Impero. Ciò frustra notevolmente Pershing, che si occupa solo di vecchi file mentre potrebbe salvare vite umane mettendo a frutto le sue conoscenze e il lavoro precedente.

Vorremmo anche prenderci un piccolo momento per dare di matto ai “ghiaccioli di pietra dell’infinito” che lui e il losco ufficiale si godono durante una fiera di Coruscant. Il capitolo 19 è pieno di deliziose costruzioni di universi ed è fantastico esplorare più Coruscant in questa serie.

Tornando alla trama, l’ufficiale convince Pershing a continuare le sue ricerche, ma l’equipaggiamento necessario può essere trovato solo all’interno di un cacciatorpediniere imperiale abbandonato che sta per essere demolito. La scena seguente a bordo di un treno volante potrebbe essere la più noiosa dell’episodio, con due controllori di biglietti droidi che inseguono i due fino a quando non devono saltare giù dal treno mentre rallenta vicino alla loro destinazione proibita. Non è teso né divertente da guardare, e sembra fuori posto in un pezzo di TV altrimenti molto competente.

Le cose tornano ad essere interessanti quando gli ex imperiali entrano nello star destroyer e trovano l’equipaggiamento che stavano cercando. Infine, apprendiamo il nome dell’ufficiale: Elia Kane. E il nome completo del nostro medico preferito è Penn Pershing.

Se tutto l’amore del prequel in questo episodio non fosse abbastanza per irritare gli estremisti di Star Wars, un riff sul tema musicale del leader supremo Snoke – già utilizzato nel capitolo 12 – fa qui un ritorno ancora più trasparente. Tutta questa sottotrama di clonazione sta chiaramente portando al sottospiegato affare “Palpatine è tornato”, qualcosa che era già abbastanza ovvio con tutta l’attenzione su Grogu e il suo conteggio M (i midi-chlorian non vanno da nessuna parte).

Non c’è niente di più naturale in Star Wars che aggiustare retroattivamente pezzi crudi di tradizioni e ritmi narrativi chiave. Dave Filoni eccelle in questo, e Jon Favreau sta nuotando nella stessa direzione insieme al suo nuovo partner creativo preferito.

Il presupposto logico a questo punto era che Elia avesse indotto Pershing a raccogliere il materiale per rapirlo e riportarlo da Gideon, che si dice sia sfuggito alla prigionia. Ma c’è un colpo di scena: lo aveva adescato agli ordini della Nuova Repubblica, che lo teneva sotto sorveglianza a causa della sua pericolosa conoscenza. Se è disposto a infrangere la legge per tornare al suo lavoro precedente (indipendentemente dalle sue intenzioni), è una minaccia.

Ora, i medici della Nuova Repubblica cercheranno di sopprimere “l’indottrinamento imperiale” con un mind flayer, che sembra tutt’altro che piacevole ed etico. Ma c’è una svolta nella svolta: Elia, che si sta rapidamente guadagnando la fiducia del nuovo governo, aumenta l’intensità del processo; questo potrebbe cancellare completamente la sua conoscenza di tutto ciò che è accaduto e le sue precedenti ricerche, o magari persino riportarlo all’Impero. Esce dall’episodio “mordendo una razione di biscotti imperiali”, confermando di essere ancora fedele a Gideon e alla sua visione. Qualunque cosa accada dopo, Pershing ha recuperato gran parte del materiale necessario per ricominciare i suoi preoccupanti esperimenti.

Con l’Imperial Remnant ora completamente tornato in scena e responsabile della totale distruzione del castello di Bo-Katan, la posta in gioco è aumentata di un livello e i due fronti narrativi principali stanno avanzando a pieno ritmo. Questa non è nemmeno l’ultima volta che abbiamo visto New Republic in questa stagione, poiché i trailer della stagione 3 includevano filmati di Carson Teva di Paul Sun-Hyung Lee, che è assente dal capitolo 19.

Non sorprende che l’episodio sia concluso da un ritorno a Din e Bo-Katan mentre cercano rifugio con la tribù. Paz Vizsla continua a essere un idiota e si chiede se Din si sia effettivamente riscattato, ma un campione di Living Waters dimostra rapidamente che sta dicendo la verità: le sue qualità minerali uniche sembrano mostrare un bagliore unico quasi all’istante.

