Tekken 8: gameplay reveal trailer per King

Bandai Namco non si smentisce e prosegue a mostrare i personaggi previsti per il suo prossimo e attesissimo Tekken 8: oggi è la volta del mitico King, uno dei vessilli della saga, che torna più pompato e spettacolare che mai! Dovrebbe trattarsi ancora di King II, colui che ha sostituito il primissimo King nel terzo capitolo del gioco, ancora una volta in rappresentanza di orfani e oppressi a suon di suplex, leve articolari e spettacolari colpi volanti di scuola messicana.

Abbiamo così un altro reveal di un personaggio che già si sapeva essere presente… anche perché davvero della rosa degli immancabili, e si unisce agli altri lottatori già annunciati nel roster del picchiaduro: Jin Kazama, Jun Kazama, Kazuya Mishima, Nina Williams, Paul Phoenix, Marshall Law, Jack-8 e Lars Alexandersson.

Il videogioco non ha ancora una data o un periodo ufficiale di uscita, ma possiamo attenderlo, probabilmente, per fine anno: è stato sviluppato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC e sfrutterà al meglio le nuove generazioni di console, usando l’Unreal Engine 5. Tutti i modelli dei personaggi sono stati completamente ricreati da zero, così come è stata anche ripensata la filosofia di combattimento, ora improntata all’aggressività, per rendere ancora più spettacolari, divertenti e accessibili i combattimenti.

