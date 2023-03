Starfield sarà vietato ai minorenni in Australia

Starfield è stato classificato in Australia con un rating "Restricted", ossia vietato a un pubblico minorenne per via dei contenuti presenti al suo interno.

L’ente australiano per la classificazione dei videogiochi (Australian Classification Board) ha classificato Starfield, inserendolo nella lista dei Restricted ossia dei titoli vietati ai minori di 18 anni per i contenuti presenti al suo interno.

A quanto pare, l’atteso RPG sci-fi di Bethesda ha ottenuto questa valutazione per via del presenza di linguaggio e temi non adatti ai minori, con contenuti di violenza e riferimenti all’uso di droghe (probabilmente il riferimento è a pillole energetiche o elementi simili). Assenti, invece, le scene di sesso con elementi di nudità ridotti al minimo. Ciò significa che per l’ente australiano il gioco non è adatto ad un pubblico di giovanissimi sia per il linguaggio usato che per la presenza di contenuti violenti.

Non è chiaro se Starfield otterrà qui in Europa un PEGI equivalente al rating “Restricted”, ma è probabile che il gioco possa ricevere il bollino 18+, soprattutto se consideriamo che anche titoli come The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4 in Europa sono stati classificati con PEGI 18+.

Vi ricordiamo che Starfield sarà protagonista di uno showcase interamente dedicato al gioco il prossimo ’11 giugno 2023, dopo l’evento Xbox. Lo Stafield Direct ci permetterà di approfondire il gioco sci-fi di Bethesda con nuovi dettagli e sequenze di gameplay.

Starfield sarà disponibile su Xbox Series X|S e PC a partire dal 6 settembre 2023. Sarà incluso fin dal lancio nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.

