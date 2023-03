Snapdragon 7+ Gen 2 ufficiale: è un bel momento per acquistare un Android mid-range

Qualcomm ha presentato il suo ultimo chipset che darà energia a molti telefoni di fascia media a partire da questo mese. Redmi e Realme saranno tra i primi marchi che utilizzeranno il chipset Snapdragon 7+ Gen 2.

È un chipset eccellente, ma chiaramente si posiziona un gradino sotto alla serie 8, che è destinata ai top di gamma come il OnePlus 11 e il Galaxy S23. Insomma, come ci si potrebbe aspettare, il chipset non è proprio potente come il Snapdragon 8 Gen 2, ma sembra offrire un notevole miglioramento rispetto al Snapdragon 7 Gen 1.

Qualcomm afferma che la CPU offrirà un miglioramento delle prestazioni del 50% circa, con velocità fino a 2,91 GHz. L’azienda sostiene che il Snapdragon 7+ Gen 2 offrirà anche miglioramenti nelle prestazioni della GPU (del doppio) e nell’efficienza energetica (del 13%). Inoltre, Qualcomm afferma che “l’AI integrata sul dispositivo è presente in tutta la piattaforma”. Ad esempio, l’AI Super Resolution sarebbe in grado di migliorare la risoluzione delle immagini dei giochi e delle foto da 1080p a 4K.

Il chipset supporta la cattura di foto fino a 200MP, insieme alla cattura di video HDR con triplice esposizione da due fotocamere contemporaneamente. Grazie al supporto Triple ISP a 18 bit, potrebbe essere più facile catturare immagini migliori in condizioni di scarsa illuminazione. Qualcomm afferma che i dispositivi che utilizzano il Snapdragon 7+ Gen 2 possono catturare 30 immagini e unire le parti migliori in un’unica ripresa per fornire foto più luminose, chiare e colorate.

