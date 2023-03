Sciame: Billie Eilish protagonista del nuovo teaser

Ecco la popstar Billie Eilish presente nel nuovo teaser di Sciame, la serie thriller in uscita oggi su Prime Video.

17—Mar—2023 / 11:06 AM

La serie di Prime Video intitolata Swarm, ma che arriva in Italia con il titolo Sciame, esce oggi, 17 marzo, sulla piattaforma streaming, e sui social è stato diffuso un teaser che mette in rilievo un personaggio d’eccezione: stiamo parlando di Billie Eilish, che nel telefilm vestirà i panni di un character ipnotico.

Ecco il teaser.

Nel filmato vediamo Billie Eilish vestire i panni di una terapeuta, che, anziché curare i pazienti, sembra avere su di loro una sorta di potere manipolativo.

In Sciame la protagonista è Dre (interpretata da Dominique Fishback), una giovane donna ossessionata da una popstar sullo stile di Beyonce, che è chiamata Ni’Jah, e che arriverà a fare qualcosa di veramente terribile per soddisfare questa sua ossessione.

Il popolare Donald Glover (che ha lavorato ad Atlanta ed anche a Solo: A Star Wars Story) ha diretto il primo episodio di Swarm, e tra le ispirazioni della serie TV c’è proprio Beyoncé con la sua fanbase. Così come si può vedere nei vari trailer, le scene di sangue e capaci di creare inquietudine sono presenti in abbondanza, per una serie TV che sembra essere pronta ad inquietare.