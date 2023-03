Regina Fumetti Festival: dal 30 marzo al primo aprile a Cattolica

Fervono i preparativi per la prima edizione di Regina Fumetti Festival, manifestazione in programma a Cattolica dal 30 marzo al primo aprile, con la direzione artistica del fumettista e illustratore Alessandro Baronciani.

Il Regina Fumetti Festival sarà un evento unico nel panorama festivaliero italiano: si propone di favorire nuove forme di incontro e connessione tra il mondo dell’illustrazione e della musica, per tre giornate esclusive di fumetti… che diventano concerti… che diventano veri e propri spettacoli. Nel cuore di Cattolica, al Teatro della Regina e nella Biblioteca CCP, si alterneranno reading, bootcamp, lezioni, mostre e concerti illustrati.

Tra i tanti appuntamenti in cartellone che animeranno la tre giorni abbiamo Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti e fumettista, con lo spettacolo tratto dal suo “Graphic novel is dead”; le prime assolute dei reading/spettacoli di Josephine Yole Signorelli – in arte Fumettibrutti-, di Holdenaccio e di Eliana Albertini con Gero Arnone: tutti realizzati durante il Bootcamp (ovvero un vero e proprio workshop per la creazione di uno show tra musica e fumetto); il “concerto disegnato” dei Post Nebbia, anche questa in prima assoluta, accompagnati da performance di live drawing; il concerto acustico di Generic Animal che presenta in anteprima assoluta il suo nuovo album “Mondo Rosso”; le lezioni illustrate con tanti esponenti dell’universo dei fumetti e della illustrazione in Italia tra cui Ale Giorgini, Luca d’Urbino, Valentina De Poli e Alino.

Ad arricchire il programma anche due mostre, la prima dal titolo “Produzione Propria” dedicata ai libri e alle produzioni indipendenti di Alessandro Baronciani, la seconda dedicata, per la prima volta in Italia, ad una casa editrice, ovvero Bao Publishing, con una visita guidata insieme a Caterina Marietti e Michele Foschini, fondatori della casa editrice.

E poi ancora dopo festival con party e dj set.

L’Assessore alla cultura di Cattolica, Federico Vaccarini, commenta così l’evento:

È sempre stato un mio sogno portare un festival di fumetti a Cattolica, in una veste mai vista prima, attraverso uno spettacolo in cui si combineranno tra loro diverse arti.

Gli appuntamenti di Regina Fumetti Festival sono gratuiti, ad eccezione degli spettacoli a Teatro di venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile (info su costi e biglietti qui).

Ulteriori informazioni e il programma completo sono disponibili all’indirizzo https://www.reginafumettifestival.it/