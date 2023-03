Persona 5: The Phantom X, nuovo spin-off ufficiale della serie Atlus

In attesa dell'annuncio di Persona 6, consoliamoci con un interessante spin-off del quinto capitolo, l'inatteso Persona 5: The Phantom X.

L’enorme successo riscosso da Persona 5, anche in occidente, ha portato Atlus a realizzare diversi seguiti e spin-off: dopo il “tradizionale” remake / versione migliorata dal titolo Persona 5 Royal, abbiamo avuto modo di giocare il divertente e musicale Persona 5: Dancing in Starlight e uno dei migliori musou di sempre, Persona 5 Strikers, senza contare le comparsate in altri titoli, le versioni manga e anime e la notevole quantità di merchandise. I fan sono ora in attesa di novità relative al sesto capitolo, ma nel frattempo, quest’anno dovrebbe uscire un nuovo, inatteso spin-off del quinto gioco, appena annunciato e dalle connessioni ancora fumose: Persona 5: The Phantom X.

Il titolo, realizzato da Black Wings Game Studio e pubblicato da Perfect World Games sotto diretta supervisione di Atlus, è stato annunciato per dispositivi mobile (sia iOS che Android) ma quasi sicuramente sarà giocabile anche su PC, mentre sembra le console non siano state considerate,almeno al lancio.

L’idea, difatti, è quella di un titolo free-to-play con cosmetiche a pagamento, ma non è chiaro se il gioco sarà disponibile in toto fin da subito con aggiornamenti unicamente riferiti a patch e allo store o se avrà un sistema “a capitoli” come Hogwarts Mistery o Final Fantasy VII Ever Crisis.

Dai due trailer rilasciati e dal sito ufficiale (attualmente disponibile solo in cinese, mercato iniziale di elezione del gioco) possiamo evincere i primi elementi: si tratterà a quanto pare di una storia nuova che prende piede più o meno in contemporanea a quella dei Ladri Fantasma di Joker & co., con un nuovo gruppo di Phantom Thieves capeggiato da uno studente della Kiba Academy che abita nella zona di Zoshigaya, a Tokyo, mentre i genitori sono impegnati all’estero. Esattamente come al protagonista di P5, il suo telefono cellulare comincerà a presentare una strana e persistente icona a un’app che lo collegherà con un universo parallelo, risvegliando in lui i poteri dell’alter ego Persona, e insieme ad alcuni compagni (un mentore gufo apparentemente dalle stesse funzioni di Morgana, una misteriosa ragazza vestita di giallo che si vede anche nei filmati e nel materiale promozionale, e altri compagni che appaiono brevemente nel footage di gameplay) vivrà una “normale” vita scolastica durante il giorno, esplorando gli inquietanti labirinti Memento e i pericolosi “Palazzi mentali” di alcuni criminali di notte.

L’impianto è preso paro paro da Persona 5, con solo poche location nuove, e anche i livelli, perlomeno come ambientazione, sembrano gli stessi, ma il tutto sarà probabilmente arrangiato in maniera completamente nuova, regalando dunque un feeling familiare ma una sfida completamente inedita, visto che anche i personaggi sembrano avere abilità diverse da quelle dei loro “colleghi” che già ben conosciamo. Il tema che il gioco affronterà, questa volta, sarà quello dei desideri e della voglia di lottare per essi, ai minimi storici nella società attuale, e possiamo aspettarci tonnellate di fan service e cameo vari, dai Ladri Fantasma originari all’immancabile Igor, con la sua nuova Velvet Room e una mai vista prima segretaria…

Non sono stati resi noti dettagli su quando il gioco sarà disponibile: saranno organizzati dei beta testing sul territorio cinese a fine mese, ma non aspettate di vedere il titolo tanto presto anche in occidente: sicuramente ci sarà prima una lunga fase di rollaggio in estremo oriente sui mercati cinesi, nipponico e coreano, prima anche solo dell’annuncio di una localizzazione occidentale, che potrebbe essere anche molto lunga… vedasi il caso di Harry Potter: Scopri la magia, oramai in ritardo sulla tabella di marcia già da più di un anno.