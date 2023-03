Parlare fa bene alla mente: il potere di fare quattro chiacchiere per stare meglio

La pandemia ha causato diversi problemi psicologici, ma sai cosa può aiutare? Parole, parole, parole! Gli sportelli di aiuto psicologico segnalano che la solitudine moderna potrebbe causare depressione, soprattutto tra le persone vulnerabili. Ecco perché il vaccino non è solo una protezione, ma anche un modo per ristabilire le connessioni sociali.

Un nuovo studio scientifico dimostra che le chiacchiere sono la chiave per una mente sana e felice. I ricercatori americani hanno esaminato le scansioni cerebrali di oltre 2.000 partecipanti di età superiore ai 45 anni, e hanno scoperto che coloro che hanno risposto positivamente alla domanda “Hai qualcuno con cui parlare quando hai bisogno?” avevano una migliore funzione cerebrale e maggiore resilienza cognitiva rispetto agli altri.

In poche parole, avere una rete di persone con cui parlare e con cui ci si sente a proprio agio può migliorare la salute mentale a lungo termine e ridurre il rischio di malattie come l’Alzheimer. Quindi, se vuoi mantenere la tua mente al top, trova un’amico o un confidente e fai quattro chiacchiere. Sei tra il 42% degli uomini che hanno perso la propria spontaneità sociale a causa della pandemia? Non preoccuparti, non sei solo! Ma se stessi cercando un modo per nutrire la tua mente e ripristinare la tua vita sociale, mangiare fuori o prendere un drink potrebbe non essere sufficiente. Ecco perché devi trovare il tempo per un po’ di conversazione, che sia al bar, in palestra o addirittura su Zoom. Nutrire il tuo cervello è importante quanto nutrire il tuo corpo: quindi, fai quattro chiacchiere e scopri come far rivivere la tua vita sociale.