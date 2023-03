Microsoft porta l’IA di OpenAI su tutte le app e i servizi di Office 365

Ci siamo, come promesso, Microsoft ha portato di prepotenza le intelligenze artificiali anche su tutti i servizi della suite Microsoft 365. Insomma, l’IA alimentata da GPT-4 di OpenAI vi aiuterà a scrivere email, formattare documenti su Word e addirittura a mettere ordine a quella bestiale macchina infernale che è Excel. Forse quest’ultimo è il vero e proprio prodigio della tecnica più importante degli ultimi cinquanta anni.

Microsoft ha annunciato Copilot potenziato da AI, un nuovo strumento per tutte le app e servizi Microsoft 365, progettato per assistere le persone nella generazione di documenti, email, presentazioni e molto altro. Il Copilot, alimentato da GPT-4 di OpenAI, si posizionerà accanto alle app Microsoft 365 e sarà una sorta di assistente virtuale. Sì, siamo tutti d’accordo: occasione sprecatissima per resuscitare la vecchia mascotte Clippy, che alimentata dall’IA questa volta sarebbe potuta essere utile per davvero.

Copilot apparirà nella barra laterale e gli utenti di Office potranno aprirlo per generare testo nei documenti, creare presentazioni PowerPoint basate sui documenti Word o persino aiutare ad utilizzare funzioni come PivotTables in Excel.

“Funziona insieme a te, integrato nelle app che milioni di persone usano ogni giorno: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e altro”, ha detto il capo di Microsoft 365, Jared Spataro. “Copilot sblocca un nuovo modo di lavorare”.