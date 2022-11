Microsoft festeggia il Natale con un ‘maglione brutto’ dedicato a Clippy, la mascotte vintage di Office

Anche quest'anno Microsoft festeggerà il Natale con un nuovo 'Maglione brutto' in edizione limitata. Il ricavato andrà in beneficenza.

Anche quest’anno Microsoft festeggerà il Natale con un nuovo ‘Maglione brutto’ in edizione limitata. Il maglione messo in vendita per le festività del 2022 è dedicato a Clippy, l’iconica mascotte e assistente virtuale di Office.

Come anticipato, ormai quello con i maglioni brutti di Microsoft è diventato un appuntamento (quasi) fisso. È il terzo maglione natalizio messo in vendita da Microsoft, dopo i modelli del 2018 e del 2021. Anche questa volta l’intero ricavato delle vendite del maglione verrà devoluto in beneficenza.

Ricordiamo che i maglioni natalizi di Microsoft fino ad oggi sono sempre andati soldout, diventando degli oggetti di culto tra gli appassionati ed i collezionisti. Chissà se anche il maglione di quest’anno non farà eccezione a questa regola.

Clippy è stata la mascotte di Office tra gli anni 90 e i primi anni 2000. Inizialmente odiatissima dagli utenti, negli ultimi anni ha beneficiato dell’effetto nostalgia conquistandosi finalmente l’affetto degli utenti.

L’ugly sweater natalizio dedicato a Clippy è in vendita sull’Xbox Gear Shop di Microsoft, dove viene proposto al prezzo di 73,95€. Non esattamente una cifra a buon mercato, ma vi ricordiamo che tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza. Quest’anno i soldi verranno donati alla College Success Foundation, che riceverà una donazione aggiuntiva di 100.000 dollari. Potete acquistare il maglione qui.