Giornata Mondiale del Sonno: un’occasione per parlare della medicina del riposo

In occasione della Giornata Mondiale del Sonno, che si celebra oggi 17 marzo, l‘obiettivo di alcune aziende ospedaliere è quello di informare in modo completo e accurato sui servizi sanitari disponibili, in modo da migliorare la conoscenza dei cittadini e la loro capacità di scegliere la migliore assistenza possibile. Il sonno è infatti un aspetto fondamentale per il nostro benessere sia fisico che mentale. Del resto, la mancanza di riposo può causare una serie di problemi come malattie cardiache, depressione, ansia, obesità e difficoltà di concentrazione e memoria.

Fortunatamente, ci sono molte terapie che possono aiutare le persone affette da disturbi del sonno, tra cui farmaci, dispositivi medici e terapie comportamentali. Per celebrare la Giornata Mondiale del Sonno, il servizio sanitario regionale si impegna a promuovere uno stile di vita sano e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di riposare bene per il benessere del corpo e della mente.

Le Aziende sanitarie del territorio stanno organizzando una serie di iniziative e incontri per sensibilizzare la popolazione sul tema del sonno e migliorare la qualità della vita delle persone che soffrono di disturbi del sonno. L’Assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, ha dichiarato che la Regione Emilia-Romagna ha investito molto nella creazione di strutture mediche specializzate e nella formazione di professionisti della salute per riconoscere l’importanza del sonno per il benessere dei cittadini. L’evento è estremamente importante per informare e sensibilizzare il pubblico sui servizi sanitari disponibili sul territorio e le cure disponibili per i disturbi del sonno. La Giornata Mondiale del Sonno si tiene ogni anno il terzo venerdì di marzo ed è stata istituita nel 2008 dalla World Sleep Society per promuovere il corretto riposo e prevenire i disturbi del sonno sempre più comuni nella popolazione.