Willow: la serie Disney+ è stata cancellata dopo una stagione

Dopo appena una sola stagione, la serie TV Willow è stata cancellata dalla piattaforma streaming Disney+. L’annuncio arriva dopo due mesi che le ultime puntate del telefilm sono state distribuite, non riscuotendo probabilmente l’attenzione che Disney e Lucasfilm si auspicavano.

Qualche mese fa Ron Howard aveva detto sul progetto:

C’è sempre speranza per pianificare più di una stagione. Ci sono tante storie da poter raccontare, ma ora come ora non c’è nulla di concreto su cui mi possa esprimere. Da un punto di vista creativo posso dire che tutti coloro che hanno lavorato a Willow sono pieni energia ed hanno amato stare sul set.