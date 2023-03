The Flash: Ben Affleck rivela il suo minutaggio nel film

C’è attesa per l’uscita al cinema di The Flash, considerando che si tratta di un film che vedrà protagonisti sia Ezra Miller, che Michael Keaton, con la presenza di Ben Affleck. Vedere Flash affiancato da due Batman sarà un qualcosa di inedito ed intrigante. E, durante un’intervista, lo stesso Ben Affleck ha parlato della sua esperienza sul set e del minutaggio del suo cavaliere oscuro che, a quanto pare, sarà piuttosto risicato.

Ecco le sue parole:

L’esperienza con Justice League mi ha fatto riflettere sull’idea che queste storie fossero diventate per me ripetitive e poco interessanti. Ora ho compreso finalmente come approcciarmi al personaggio di Batman, e l’ho capito grazie a The Flash. Per quei cinque minuti che sono sullo schermo è tutto grandioso. Molto si basa sul tono, perché devi capire qual è la tua versione di quel personaggio. Che tipo di contributo puoi dargli? Ho cercato di far entrare me stesso dentro Batman, ed ho apprezzato comunque molto di ciò che abbiamo fatto, soprattutto con Batman v Superman.