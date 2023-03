Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin in arrivo su Steam il 6 aprile, a prezzo budget

A un anno dal suo lancio, ecco che Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin torna a far parlare di sé con uno speciale trailer rilasciato da Square Enix, volto ad annunciare la fine dell’esclusiva sul mercato PC della piattaforma Epic Games Store e il conseguente arrivo anche su Steam. Ma non solo: su tutte le piattaforme il gioco (sia nell’edizione standard che in quella Digital Deluxe) e il Season Pass saranno oggetto di un taglio di prezzo effettivo e non temporaneo, per invogliare l’acquisto a chi ancora non lo avesse in collezione.

Purtroppo, al momento, lo sconto non è ancora entrato in vigore sugli store online e non è quantificabile (su Steam non è ancora neanche apparsa la pagina effettiva ufficiale del gioco) ma è sicuramente questione di ore. Ricordiamo che si tratta di un Action RPG originariamente uscito per PC (su Epic Games Store, come già detto), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One e sviluppato da Team Ninja, cosa che gli ha conferito una giocabilità molto immediata e decisamente inconsueta per un titolo della saga, pur conoscendo gli ultimi rinnovi nel gameplay dei titoli della serie Final Fantasy. Oltre a essere uno spin-off ufficiale, funge anche da prequel per il primo, storico titolo della saga, offrendo una rilettura violenta e dark fantasy degli accadimenti del gioco per NES/Famicon.

Sinossi del gioco:

Il ricordo della lotta giacerà nel profondo dei loro cuori… In questo GdR d’azione hardcore, Jack affronta numerose sfide per restituire la luce ai cristalli di Cornelia, un regno invaso dall’oscurità. È un titolo che mescola un gameplay d’azione, dove dovrai usare una serie di movimenti per sopravvivere a combattimenti feroci e disperdere i nemici davanti a te, a elementi tipici dei giochi di ruolo, come varie classi e armi per personalizzare e sviluppare i tuoi personaggi. Potrai giocare a vari livelli di difficoltà. Quando i Cristalli torneranno a splendere, giungerà una nuova era di pace o un0altra ondata di oscurità? O forse qualcosa di completamente diverso…

